Al hablar del legendario árbitro Pierluigi Collina, los protagonistas volvieron a mencionar la final de la Liga de Campeones de 2013 entre el FC Bayern de Múnich y el BVB.
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«Vaya, has fichado a un buen vagabundo»: Jürgen Klopp y Thomas Müller se enzarzan en una discusión por la final entre el FC Bayern y el BVB
«Este es el hombre que designó al árbitro que le regaló al Bayern la final de la Liga de Campeones en 2013», dijo Klopp dirigiéndose a Mats Hummels, también presente en el acto, quien en aquel entonces había jugado con el Borussia Dortmund bajo la dirección del actual «director de fútbol global» de Red Bull.
Como es sabido, el campeón alemán por excelencia se llevó la victoria por 2-1 hace unos 13 años, en el punto álgido de la rivalidad entre los dos equipos de la Bundesliga. Según Klopp —y a ojos de muchos otros—, el árbitro Nicola Rizzoli cometió entonces un claro error de arbitraje. Con el marcador 1-0 a favor del equipo de Múnich, el italiano no expulsó con tarjeta amarilla-roja al defensa del FCB Dante, que ya había recibido una amarilla, tras su falta sobre Marco Reus, que dio lugar al penalti y al empate de Ilkay Gündogan del BVB.
A continuación, Müller se metió con una entrada. «No hay que pitarlo», dijo el veterano del Bayern y contó con Hummels como defensor: «El propio Mats me dijo una vez que, en realidad, a él le parecía bien que se mantuviera la amarilla». Pero el excentral, que a lo largo de su carrera vistió tanto la camiseta del Bayern como la del Dortmund, dejó en la estacada al actual jugador del club de la MLS Vancouver Whitecaps y declaró sonriendo: «Desde el punto de vista del defensa, yo diría que hay que sacar tarjeta roja».
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Müller habría sacado antes la tarjeta roja a Ribéry
Müller, por su parte, habría mostrado la tarjeta amarilla a su antiguo equipo más bien en otra jugada, y aludió a la supuesta acción de Franck Ribéry en los primeros compases del partido, quien presuntamente golpeó con el codo a Robert Lewandowski —por entonces también en el BVB— de forma intencionada. «Pero eso es cuestión de tacto. No queremos arruinar la final», dijo con una amplia sonrisa.
Klopp recordó entonces un encuentro con Collina. Cuando este atravesaba los pasillos del legendario Wembley tras el partido, le soltó: «Vaya, has puesto a un buen vagabundo». Müller replicó con su habitual ingenio: «No, no, se llamaba Rizzoli, no vagabundo». Klopp se rió y respondió casi incrédulo: «Se acuerda de los árbitros».
Hummels añadió: «Cuando te pitan a ti, te acuerdas de los nombres, ¿no?». Sin embargo, Müller tuvo la última palabra antes de que se cerrara el tema: «No, era un árbitro muy bueno, de nivel mundial».
En el Mundial, es posible que el trío nos regale más momentos entretenidos. Los demás expertos de Magenta son la exjugadora internacional Tabea Kemme, Manuel Baum, Sebastian Kneißl y Tobias Schweinsteiger.
Aquí podéis volver a ver el intercambio de opiniones en vídeo.
FC Bayern contra BVB: alineaciones y goleadores de la final de la Liga de Campeones de 2013
Goles 1-0 Mandzukic (60'), 1-1 Gündogan (68', de penalti), 2-1 Robben (89') Alineación del FC Bayern Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Alaba - Martínez, Schweinsteiger - Robben, Müller, Ribéry (90'+1 Gustavo) - Mandzukic (90'+4 Gómez) Alineación del BVB Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - S. Bender (90'+2 Sahin), Gündogan - Blaszczykowski (90' Schieber), Reus, Grosskreutz - Lewandowski