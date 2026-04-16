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«¡Vaya!»: Gary Neville se queda atónito ante la predicción de Paul Scholes sobre el Manchester City vs. Arsenal en la Premier League
Scholes pronostica una goleada en el Etihad
La lucha por el título entra en una fase decisiva este fin de semana, con el Arsenal visitando Manchester, pero Scholes cree que el partido será mucho más desigual de lo que muchos esperan. En el podcast «Stick to Football» deThe Overlap, el exmaestro del centro del campo descartó la idea de un duelo táctico reñido y, en cambio, apostó por que el equipo de Pep Guardiola arrollará a los visitantes con facilidad.
«El City ganará fácil, con comodidad, a menos que les echen a alguien o hagan una locura. Dos o tres a cero», afirmó. La rotundidad de la predicción dejó a Neville sin palabras, que solo atinó a responder: «¡Vaya… vaya!».
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Neville se mantiene firme en el empate
Neville, quien suele elogiar la resistencia del Arsenal esta temporada, se mostró cauteloso al pronosticar el partido. Cree que la presión llevará a un empate 1-1 que mantendrá viva la lucha por el título.
Pese a su fe en un duelo igualado, las cifras advierten de la difícil prueba para los de Arteta: solo han ganado uno de los últimos cinco partidos y han perdido tres, incluido el 2-1 contra el Bournemouth. Ese bajón ha dejado al City cerca, con un partido menos, y aumenta la presión sobre la visita al Etihad.
Arteta busca un trampolín hacia Europa
Mientras los expertos debaten el resultado, Mikel Arteta confía en que el pase del Arsenal a semifinales de la Liga de Campeones dé el impulso anímico necesario para vencer al City. Tras el 0-0 ante el Sporting de Lisboa, que les metió entre los cuatro mejores, el español afirmó que el resultado estimulará a su plantilla.
«Al cien por cien», respondió el español al preguntarle si el resultado serviría de trampolín. «Es un gran impulso para ganar la semifinal de la Liga de Campeones. Ha sido muy difícil y sabemos lo que hemos hecho. Nos lo merecemos y vamos a disfrutarlo». Les di las gracias; sé el esfuerzo y la entrega que han puesto».
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Rice lanza un mensaje desafiante tras la victoria
En el vestuario del Arsenal reina la confianza pese al duro veredicto de Scholes, con Declan Rice liderando la movilización. Rice afirmó que el equipo dará todo para ganar el domingo.
«Por supuesto, hay que ganar todos los partidos; queremos ganar todos los partidos de la Premier League», recordó el mediocampista de 27 años. «Nuestro historial este año ha sido increíble en todas las competiciones... Se trata de cuánto lo deseas, así que estaré listo y los chicos también». Ahora se verá si esa determinación basta para demostrar que Scholes se equivoca en el partido más importante de la temporada.