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Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Vas a sentir emociones, pero ¿y ahora qué?» -Diego Luna habla sobre su exclusión del Mundial, las verdades incómodas y cómo convertir la decepción en motivación

Analysis
USA
D. Luna
FEATURES
Real Salt Lake
Major League Soccer
World Cup
M. Pochettino

Diego Luna habló con GOAL sobre la decepción de perderse el Mundial, las lecciones aprendidas y cómo mejorar cada día para ser un mejor jugador.

Diego Luna ha reflexionado mucho desde que supo que no estaría entre los 26 convocados por Mauricio Pochettino para el Mundial. En ese proceso ha reconocido varias cosas.

Lo primero es que esto duele. Le dolió aquel día y le sigue doliendo ahora. Ha pasado más de un mes y medio desde que se reveló que el centrocampista de 21 años no había sido seleccionado para la convocatoria de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para el Mundial, y no ha pasado un solo día en el que esto no le haya consumido. Ha sido inevitable. Los anuncios no han cesado, y tampoco las preguntas. No es algo que haya superado, y es un dolor a la vez familiar y totalmente nuevo.

También asume parte de la culpa: podría haber hecho más y gestionado mejor ciertas situaciones. Reconoce que podría haber hecho y gestionado mejor ciertas cosas, y se pregunta si se precipitó.

«El Mundial es el colmo», le dice a GOAL. «Como futbolista, cuando juegas un Mundial, lo tachas de la lista una vez que lo consigues», ¿no? Para mí, eso sigue siendo una meta importante, y ahora tengo cuatro años para darlo todo, joder, para poder jugar en 2030, pero hay pequeños objetivos en ese camino. He reflexionado mucho y quizá me adelanté al pensar que este o aquel era el objetivo, cuando en realidad se trata de metas pequeñas, del día a día.

Esa reflexión lo ha llevado a replantearse no el destino, sino cómo llegar hasta allí.

«Antes no lo creía de verdad ni lo aplicaba; solo lo decía. Ahora se trata de ser el mejor en cada entrenamiento, de llegar en óptima forma al próximo partido y de aportar los 90 minutos. Esos son los objetivos: trabajar cada día y mantener la disciplina. Eso me da más opciones de llegar en 2030. Se trata de objetivos modestos, de mantener la disciplina y de hacerlas, no solo de decirlas».

Ese proceso no empieza ahora; empezó hace semanas. Al fin y al cabo, ese era el objetivo de toda esta reflexión. Lo más difícil ha sido que Luna aún no puede aplicar todo lo que ha aprendido sobre sí mismo. Llevaba tiempo pensando que este sería el verano decisivo de su carrera, y quizá aún lo sea. Pero los momentos clave llegaron cuando el fútbol lo llevó a su punto más bajo.

«Te vas a enfadar», advierte, «y sentirás emociones, pero ¿y luego qué? Tengo 22 años y, con suerte, podré jugar en más Mundiales. He aprendido cómo funciona esto: nada te viene dado. Estas cosas pasan. Ahora debes preparar tu mente y tu cuerpo para dar el máximo».

«Ya es cosa del pasado», añade, «pasó, así que ¿y ahora qué vas a hacer? Seguimos adelante y seguiremos trabajando hasta que se haga realidad».

Antes de seguir, el jugador de 22 años del Real Salt Lake tuvo que detenerse, ser más humilde y aceptar por qué el verano terminó como terminó.

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    Las razones por las que

    Una semana después de la eliminación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) del Mundial, la ausencia de Luna sigue siendo uno de los temas más comentados. En el año previo al torneo, el centrocampista se convirtió en la gran revelación del fútbol estadounidense. Su imagen con la nariz rota se hizo icónica y simbolizó el estilo de juego aguerrido que muchos querían ver en la selección. A finales de 2025 sumaba 17 partidos internacionales, más que cualquier otro compañero. Marcó en el último encuentro del año, un 5-1 contra Uruguay. Después protagonizó varias campañas previas al Mundial, así que su ausencia sorprendió aún más.

    «El revuelo es una locura», afirma. «Recibes toda la atención y, cuando las cosas van bien, ¡son geniales! Cuando van mal, pueden ser muy, muy malas. Para mí se trata de encontrar el equilibrio, mantener la mente estable y no dejar que las cosas se me suban a la cabeza. Lo más importante es tener una mentalidad equilibrada tanto en los buenos como en los malos momentos, porque nada es eterno.

    «Ya lo viste el año pasado: 2025 fue todo Diego Luna», añade. «Los medios, lo que publicaban, las fotos, todo eso. Con 21 años, era como: “¡Vaya, esto es una locura!”. Creo que todo es una experiencia de aprendizaje, tío».

    La lesión que retrasó su inicio en la MLS y le hizo perderse el microciclo de marzo fue otro factor. Pese a ello, todos daban por hecha su presencia en el Mundial. Sin embargo, cuando se filtró la lista días antes de su anuncio oficial, la sorpresa fue su exclusión.

    Días después, el seleccionador, Mauricio Pochettino, explicó que no daría detalles sobre los descartes por respeto a los convocados y que prefirió no contactar a los excluidos para evitar favoritismos y darles tiempo a asimilar la noticia.

    Luna aún espera tener esa conversación. Intuye algunas razones de su exclusión, pero le gustaría aclararlas.

    «La decisión de por qué no fui convocado corresponde al cuerpo técnico o a la federación», afirma. «Desde los últimos amistosos contra Uruguay no he recibido ni una palabra del cuerpo técnico. Para mí, es lo que hay; ellos tienen sus cosas y yo debo hacer las mías.

    «Cuando llegue el momento de que se pongan en contacto conmigo y me expliquen qué pasó y por qué se tomó esa decisión, estaré abierto a escucharlo. Ahora solo se trata de volver al trabajo».

    Antes de regresar al trabajo, Luna tuvo que asimilarlo; le ayudó haber vivido algo similar antes.

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  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Una sensación familiar

    No era la primera decepción futbolística de Luna; solo la más grande. Ya lo habían dejado fuera de convocatorias antes; sabe cómo funciona.

    De joven, los San José Earthquakes lo rechazaron por ser bajo y de hombros anchos, procedente de la cercana Sunnyvale. En 2024, en su temporada de revelación, fue nombrado para el All-Star de la MLS y ganó el premio al Jugador Joven del Año, pero quedó fuera de la selección olímpica de Estados Unidos. No siempre ha gustado a todos, y eso lo ha forjado.

    «Siendo realista, así ha sido toda mi vida», afirma. «Ha habido escépticos, gente que me odia, gente que no está de acuerdo conmigo, gente a la que no le gusta cómo soy. Así ha sido siempre, y mira hasta dónde he llegado trabajando y apostando por mí mismo.

    «Creo que eso forma parte de esta profesión: momentos desagradables, y por supuesto que estoy molesto. Por supuesto que estoy frustrado con esto, pero esas son decisiones que se toman, y no puedes dejar que esas decisiones te definan, sobre todo a este nivel».

    Con esa mentalidad, Luna intentó que la ausencia en el Mundial no marcara su verano. ¿Cómo convertir esa maldición en una bendición? La respuesta fue la familia.

  • Un verano diferente

    El Paso marcó los primeros pasos de Luna como profesional. Tras dejar la cantera de los Earthquakes y pasar una temporada en la residencia del Barcelona en Arizona, fichó por el El Paso Locomotive. Poco más de un año después, el Real Salt Lake lo fichó y, desde entonces, no pudo volver a la ciudad tejana que le había dado la oportunidad.

    Durante el parón del Mundial, por fin volvió.

    «Fue genial volver a conectar con la gente que me ayudó a ser quien soy desde adolescente», afirma. «Fue genial que me reconocieran en la calle y en los restaurantes, que los aficionados me recibieran con los brazos abiertos. Fue genial volver al lugar donde todo empezó».

    Aun mejor fue el tiempo con su familia: entre clubes y selección rara vez lo tiene. Este verano no tuvo sesiones ni partidos, así que ajustó sus planes para disfrutarlo.



    «Pude estar con mi hijo y con la gente que quiero, algo increíble, pero al fin y al cabo es una oportunidad única de jugar un Mundial en casa. Fue un reto mental, pero hay que entender que la vida sigue», afirma Luna. «Puedes obsesionarte y dejar que te arruine el tiempo con tu familia, o puedes aceptarlo, disfrutar del presente y pensar: “Así son las cosas”.

    «Se trataba de aprovechar este tiempo para algo beneficioso para mí, como pasar tiempo con mis seres queridos y disfrutar de las mañanas con mi familia, algo que no suele ocurrir. Sin duda fue difícil, pero aproveché este verano para comprender cómo es cuando el fútbol deja de ser el centro de atención durante un tiempo».

    La paternidad y sus amigos lo reorientaron. Sus primeras declaraciones públicas sobre la exclusión del Mundial las hizo junto a los youtubers Chicos Tóxicos, quienes bromearon sin pudor: «He oído que este verano estás libre». Luego llegaron chistes sobre anuncios, llamadas y hasta sobre por qué jugar con México podría haber sido mejor.

    Las bromas le ayudaron a pasar página: a veces, la mejor medicina es la risa.

    «Puedes pasar tiempo con los amigos, salir con la gente y, aunque sé que no lo dicen en serio, es divertido y todo son bromas», afirma. «A veces, de las situaciones que no salen bien se crean recuerdos en los que te basas para seguir adelante. Así es como yo me lo tomo. Hay que ver las cosas desde la perspectiva correcta. No puedes cambiarlo, así que ¿por qué no aceptarlo e intentar tomártelo con humor? Y luego, seguir trabajando para asegurarte de que no vuelva a pasar».

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  • Luna AudiAudi

    Pasar página

    Perderse un Mundial es extraño: pronto todo vuelve a la normalidad. Luna sigue siendo uno de los rostros más conocidos de la MLS, de ahí que Audi lo eligiera para su campaña «The Driven» este verano. A pesar de todo, para la gente sigue siendo un referente, quizá más que antes.

    Ahora, tras lo que llama «una pequeña minipresemporada», está listo para volver con el RSL. Ya habló, pero ahora, al regresar al campo, podrá demostrarlo. Solo así dejará todo atrás.

    «Quiero jugar», afirma. «Ha sido un parón largo, y creo que esa ha sido, con diferencia, la parte más difícil de todo esto. No había entrenamientos; solo yo, con ganas de salir y decir: “Ya está, es la hora”. Al final, el mundo exterior puede opinar lo que quiera, pero ahora debo demostrar lo que puedo hacer, rendir al máximo y hacerlo siempre para volver a lucir ese escudo.

    «Todo es cuestión de mentalidad. Hay que usar esto como combustible. ¿Hacia dónde te va a llevar? Para mí dolió, fue una gran oportunidad perdida, pero ahora debo centrarme en la siguiente parte de la temporada y hacer todo lo posible para seguir mejorando y conseguir esa próxima oportunidad de llevar el escudo».

    Cuando llegue ese momento, el jugador que vista esa camiseta será un Luna distinto: más humilde, más fuerte y aún más motivado.

    La vida de Luna iba a cambiar este verano; quizá no como él deseaba, pero cambió. Y él también.

    «No quiero entrar en demasiados detalles», concluye, «porque no quiero que todo esto se haga público, pero a veces mi rendimiento no es lo suficientemente bueno debido a ciertas situaciones ajenas al fútbol. Se trata de comprender que eso forma parte de ser un buen profesional: encontrar el equilibrio entre la vida fuera del campo y la vida dentro de él. Eso es algo que he aprendido últimamente.

    Cuando la situación personal se complica, hay que desconectar. En el campo debes sentirte libre. Debes desconectar y, fuera del campo, afrontar los problemas, uno a uno. Cuando toca jugar, la mente debe estar en blanco y disfrutar».

    Aún está aprendiendo esa separación. No puede evitar que la vida se complique, pero ya sabe que esos problemas no deben llegar al campo.

    «Sigo trabajando en ello», afirma. «Hay que dominarlo, porque la vida es una montaña rusa. Dominarlo te lleva al máximo rendimiento y a la cima de tu carrera. Dondequiera que eso me lleve, estoy ilusionado con el futuro».


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