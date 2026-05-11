Varios clubes podrían intensificar su interés en fichar a Mason Greenwood, y la leyenda del Marsella Chris Waddle lo califica como un «éxito seguro» en Francia

Marsella no es lugar para tímidos: su afición exige impacto inmediato, tanto en el campo como en el banquillo.

Waddle conoce esa presión de su etapa como jugador: la antigua estrella de Inglaterra disfrutó de tres años memorables en la costa mediterránea, llegó a la final de la Copa de Europa y se ganó el estatus de héroe de culto muy lejos de su zona de confort.

Greenwood ha seguido un camino similar: este versátil jugador de 24 años llegó a la Ligue 1 tras dejar Old Trafford. El United, uno de los gigantes de la Premier League, autorizó un traspaso de 27 millones de libras (37 millones de dólares) tras ver cómo un producto de su cantera reconstruía su carrera cedido en el Getafe español.