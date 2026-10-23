¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Varela no basta: el Torino de Abate vuela, gana 3-2 al Monza y supera a la Juventus

Torino vs Monza
Torino
Monza
Serie A

Revive con nosotros EN DIRECTO la séptima jornada de la Serie A.

Serie A, 7.ª jornada

Torino-Monza 3-2

Goleadores: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' Patterson, en propia puerta (M).


El Torino y el Monza se enfrentaron a las 20:45 en el Estadio Olímpico Grande Torino en el partido adelantado de la séptima jornada de la Serie A, en un momento de gran entusiasmo para ambos equipos.

El Torino de Ignazio Abate logra su tercera victoria consecutiva: tras el 2-1 ante el Udinese y el 3-0 en Parma, esta noche el partido termina 3-2, con goles de Fitz-Jim (su primero en la Serie A), Varela, Belghali y Vlasic, y un autogol de Patterson. El Torino alcanza los 13 puntos y supera a la Juventus.

El Monza de Ivan Juric, ex del Torino, vuelve a encontrar el gol de Gustavo Varela: el delantero del Monza ha marcado nueve goles en ocho partidos entre la Serie A y la Coppa Italia, y ahora mismo es el máximo goleador del campeonato junto a Raimondo, del Frosinone. Es el cuarto jugador más joven en marcar al menos 7 goles en los primeros siete partidos; el último había sido Umberto Guarnieri en 1939.


  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS MÁS DESTACADAS

    90'+4' - ¡AUTOGOL DEL TORINO, EL MONZA SE PONE 3-2!  Patterson se mete el balón en su propia portería al intentar despejar un centro.


    73' - ¡TERCERO DEL TORINO, VLASIC! El croatarecoge un centro desviado de Belghali, supera a Carboni con un amago y luego bate a Tornqvist para marcar el 3-1.


    61' - ¡EL TORINO SE ADELANTA DE NUEVO, BELGHALI! Espectacular disparo con rosca del jugador de banda del Torino: su trayectoria desde fuera del área sorprende a Tornqvist y pone el 2-1 en el marcador.


    47' - ¡VARELA MARCA DE NUEVO, EMPATA EL MONZA! El Monza consigue el gol del empate. Comuzzo se queda corto en una cesión hacia atrás, Varela se abalanza sobre el balón y supera a Perri dentro del área con un suave toque picado: séptimo gol de la temporada para el delantero portugués.


    39' - ¡SE ADELANTA EL TORINO, FITZ-JIM ABRE EL MARCADOR! Pase filtrado de Simeone para la llegada del neerlandés, que bate a Tornqvist con un zurdazo preciso. Primer gol en la Serie A para el exjugador del Ajax.

  • La ficha del partido

    Torino-Monza 3-2

    Goleadores: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' Patterson (M), en propia puerta


    TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (desde el 84', Aboukhlal), Fitz-Jim (desde el 71', Patterson), Vlasic, Mandragora (desde el 49', Gineitis), Cacciamani (desde el 71', Braganca); Adams, Simeone (desde el 71', Kulenovic). Entr.: Abate.


    MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Lucchesi (desde el 63', Kouadio), Goglichidze, Carboni A. (desde el 85', Mout); Birindelli, Ondoa (desde el 63', Folorunsho), Akinsanmiro, Mangas; Robinson (desde el 79', Ngonge), Mota (desde el 79', Cutrone); Varela. Entr.: Juric.

    Amonestados: Ismajli (T)

    Expulsados: -

    Asistencias: Simeone (T), Gineitis (T)

    Árbitro: Marchetti

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
TOR

TOR

Serie A

27 oct 2026

COM

COM

MON

MON

Serie A

28 oct 2026

NAP

NAP