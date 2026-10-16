El Chelsea publicó un comunicado oficial para aclarar el estado de su capitán y señaló que las primeras evaluaciones determinaron que era necesaria una operación. El club detalló los pasos que se dieron después de que el defensa comunicara el problema.

«El capitán Reece James se ha sometido con éxito a una intervención quirúrgica menor en la rodilla», señaló el comunicado. «El jugador de 26 años no participó en la victoria del sábado por 5-1 ante el Bournemouth en Stamford Bridge mientras se realizaban pruebas médicas tras la lesión sufrida en un entrenamiento. Esas pruebas confirmaron que la cirugía era la opción necesaria».

El Chelsea reiteró su compromiso de ayudarlo a volver y añadió: «Reece ya ha iniciado su recuperación y contará con el apoyo del departamento médico del club en Cobham durante esta fase de rehabilitación. Todos en el Chelsea le desean a Reece una pronta recuperación y lo apoyarán en su camino de vuelta».



