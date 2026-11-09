La Serie A 2026/2027 se detiene por otro parón de selecciones y, una vez más, es momento de hacer balance: ya se han disputado 11 jornadas y hay muchas novedades de las que hablar. Entre ellas figura, sin duda, la cuestión arbitral, transformada, por un lado, por los cambios reglamentarios que, en teoría, han aumentado el tiempo efectivo de juego y, por otro, por la nueva línea marcada por el responsable de la CAN, Daniele Orsato. A diferencia de Gianluca Rocchi, Orsato ha optado por una menor intervención del VAR y ha vuelto a situar al árbitro de campo en el centro de las decisiones, incluso de las más «espinosas».

Sin embargo, como informa Panorama, no han faltado los errores. De hecho, tras 11 jornadas, ya se contabilizan 21 errores arbitrales no corregidos que quedaron sobre el terreno de juego. A falta de un canal oficial de comunicación como lo fue Open VAR el año pasado, la lista, por supuesto, puede ampliarse o mejorarse.