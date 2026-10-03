«¡Vamos por el buen camino!»: Desire Doue desvela el mensaje de Zinedine Zidane en el vestuario

El delantero francés Michael Olise dejó un momento de calidad individual para adelantar a Francia en el empate 1-1 de la UEFA Nations League ante Italia en París. El extremo del Bayern de Múnich colocó un magnífico disparo lejos del alcance de Gianluigi Donnarumma a los diez minutos de la segunda parte para romper el empate inicial.

Sin embargo, el gol del empate de Alessandro Bastoni en el minuto 68 privó al equipo de Zinedine Zidane de la victoria ante un Stade de France lleno hasta la bandera.

Francia contó con savia nueva en ataque, incluido el delantero del Paris Saint-Germain Desire Doue.