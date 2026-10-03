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imago-sport-1084064459.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Vamos por el buen camino!»: Desire Doue desvela el mensaje de Zinedine Zidane en el vestuario

Francia
D. Doue
Francia vs Italia
Italia
UEFA Nations League A

El delantero de Francia Desire Doue insistió en que Francia sigue en el buen camino tras su empate 1-1 en la Liga de Naciones contra Italia. Michael Olise marcó un sublime gol inicial en el Stade de France antes de que Alessandro Bastoni rescatara un punto para Italia.

  • El brillante Olise queda neutralizado y Francia empata con Italia

    El delantero francés Michael Olise dejó un momento de calidad individual para adelantar a Francia en el empate 1-1 de la UEFA Nations League ante Italia en París. El extremo del Bayern de Múnich colocó un magnífico disparo lejos del alcance de Gianluigi Donnarumma a los diez minutos de la segunda parte para romper el empate inicial.

    Sin embargo, el gol del empate de Alessandro Bastoni en el minuto 68 privó al equipo de Zinedine Zidane de la victoria ante un Stade de France lleno hasta la bandera.

    Francia contó con savia nueva en ataque, incluido el delantero del Paris Saint-Germain Desire Doue.

  • imago-sport-1084053308.jpgFlash Press Agency

    Doue revela las alentadoras palabras de Zidane en el vestuario tras el partido

    En declaraciones a los periodistas tras el partido, Doue expresó su decepción por no haber logrado los tres puntos ante su afición. Sin embargo, el extremo de 21 años reveló que Zidane tranquilizó a la plantilla en el vestuario al asegurar que su aplicación táctica sigue siendo la correcta.

    Doue subrayó que los jugadores están totalmente comprometidos con la puesta en práctica de la filosofía del entrenador.

    «Por supuesto, estamos un poco decepcionados con el resultado», declaró Doue a TF1. «Queríamos mucho ganar esta noche aquí, en el Stade de France, delante de nuestra afición. Pero no vamos a tirar por la borda lo positivo. Aplicamos las instrucciones del entrenador en muchos aspectos. Vamos por el buen camino, como dijo en el vestuario».

  • El joven ataque francés demuestra crecimiento táctico pese al empate

    Francia dominó la posesión territorial con un 65 por ciento del balón, sondeando repetidamente el bloque defensivo bajo de Italia. Olise y Doue generaron problemas constantes en las bandas, ejecutando el sistema de presión de alta intensidad de Zidane.

    A pesar de la tarjeta roja tardía de Dayot Upamecano, Francia mantuvo la compostura para conservar su racha de ocho partidos sin perder en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

    Doue subrayó que el progreso colectivo es lo que más importa durante esta fase de reconstrucción.

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  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    Francia se centra en una redención inmediata en el duelo del lunes en París

    Doue y Olise centran ahora su atención en el segundo partido en casa del lunes en el Stade de France, mientras Francia busca su primera victoria de esta ventana internacional. Los jóvenes atacantes aspiran a traducir su buen juego en el máximo de puntos.

    Italia se marcha de París satisfecha con su esfuerzo defensivo.

    Francia busca firmar una victoria de peso el lunes.

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