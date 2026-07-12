AFP
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«¡Vamos!»: Lionel Messi se prepara para enfrentar a Inglaterra tras la sufrida victoria de Argentina en cuartos del Mundial contra una Suiza con diez hombres
Messi elogia la fe de Argentina tras el susto ante Suiza
Argentina sufrió en Kansas City, pero superó 3-1 a Suiza en la prórroga y avanzó a semifinales. Aunque el rival quedó con diez, el campeón mundial necesitó de su habitual garra para evitar una eliminación sorpresiva.
Tras el pitido final, Messi admitió que el encuentro no había sido nada fácil. «Estoy muy contento con la victoria, una victoria muy reñida», declaró el capitán. «Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso. Para nosotros era importante dar este paso para poder tener una semana más tranquila antes de lo que se avecina».
- (C)Getty images
Un primer encuentro histórico con los Tres Leones
La victoria abre las puertas a una semifinal apasionante contra la Inglaterra de Thomas Tuchel, un duelo clave para el ocho veces Balón de Oro. Sorprende que, tras más de dos décadas y 200 partidos con Argentina, Messi aún no haya enfrentado a los Tres Leones.
En Atlanta disputará su tercera semifinal mundialista. Tras el título de 2022, el jugador del Inter de Miami está a un paso de otra final, aunque primero deberá superar a una Inglaterra eficaz y bien dirigida por su seleccionador alemán.
Llamada a la acción en las redes sociales a favor de la Albiceleste
Tras las celebraciones en la cancha, Messi usó Instagram para mostrar su alivio y orgullo. Publicó varias fotos de la ajustada victoria y destacó la fortaleza mental del equipo de Lionel Scaloni, que busca su segundo título mundial seguido.
«Una vez más hemos tenido que sufrir, pero este equipo nunca deja de creer», escribió Messi. «¡¡¡De nuevo estamos entre los cuatro mejores del mundo!!! ¡¡¡Vamos!!!». Su mensaje resume la mentalidad de asedio que caracteriza a esta selección, capaz de ganar aunque no esté en su mejor momento.
- Getty Images Sport
Inglaterra, advertida sobre el «carisma» de Messi
Algunos expertos dudan del estado de forma de Argentina, pero la presencia del máximo goleador del torneo sigue inquietando a los rivales. Messi ha sido letal en Norteamérica y ya lleva ocho goles.
El exinternacional inglés Micah Richards lo resumió así: «Marcar a Messi es imposible; tiene la misma personalidad que Jude Bellingham, pero su carisma está a otro nivel».
Tras más de dos décadas de rivalidad, todos los ojos estarán puestos en si el genio de 39 años dará otra lección de magia y acabará con las esperanzas inglesas de gloria mundial.
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