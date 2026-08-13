El central del Bayern Tah espera con entusiasmo el inicio de su segunda temporada con el gigante bávaro. Tras un año de debut muy exitoso, el internacional alemán ya se ha marcado como objetivo conquistar más títulos.

El Bayern se está preparando actualmente para el próximo partido de la Supercopa de la DFL contra su feroz rival, el Dortmund. El tradicional duelo que abre la temporada brindará a Tah y a sus compañeros una oportunidad inmediata de reafirmar su dominio a nivel nacional.

«Ganar títulos siempre es algo especial», afirmó Tah. «Y este título es diferente de otros títulos durante la temporada. Al final, hicimos una gran temporada pasada. Por eso podemos ganar este título al comienzo de esta temporada. Sí, siempre, siempre es algo especial. Por supuesto, vamos allí para ganarlo».