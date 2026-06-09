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«¡Vamos a vencer a Lionel Messi!» - La estrella argelina está lista para las tácticas «provocadoras» de Argentina y busca sorprender en el debut mundialista
Los fennecs llegan a EE. UU.
La selección norteafricana ya está en su campamento base de Lawrence, Kansas City (Misuri), lista para su primera Copa del Mundo desde 2014. A pesar de la lluvia torrencial, decenas de aficionados la recibieron con entusiasmo. En el Grupo J les espera un duro desafío. Maza, joven estrella del Bayer Leverkusen, habló con los medios y dejó claras las ambiciones de su país ante los favoritos.
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Maza esboza su estrategia
El centrocampista berlinés, que antes jugó para Alemania en categorías inferiores y luego eligió Argelia, se ha convertido en pieza clave del esquema de Vladimir Petkovic.
El mediocampista de 20 años afronta el debut con entusiasmo y sin miedo al rival. De cara al partido inaugural del 17 de junio, Maza declaró: «Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina será muy importante. Nos provocan mucho, pero tenemos que mantener la calma, darlo todo, jugar con inteligencia y ver qué pasa». Y concluyó con una sonrisa: «Vamos a ganar a Messi, inshallah».
Los comentarios provocan reacciones
Tras debutar con éxito con la selección absoluta contra Togo en octubre de 2024, esta joven promesa se convirtió en una pieza indispensable durante la Copa Africana de Naciones 2025 celebrada en Marruecos, antes de que Argelia cayera eliminada en cuartos de final ante Nigeria.
Sus audaces declaraciones tras su llegada llamaron rápidamente la atención en toda la Albiceleste y fueron recogidas por los principales medios deportivos, entre ellos TyC Sports, Olé y La Nación.
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Se acercan los partidos de preparación
El equipo de Petkovic cerrará su preparación con un amistoso ante Bolivia el miércoles. Luego debutará en el Grupo J contra Argentina y después enfrentará a Jordania y Austria. Argelia solo superó la fase de grupos en 2014, cuando llevó a Alemania a prórroga, así que debe recuperar su mejor nivel para aspirar a otra hazaña en la eliminatoria.