El técnico marfileño insistió en que sus jugadores no deben mostrar ningún miedo ante la alineación plagada de estrellas del equipo anfitrión, mientras buscan demostrar sus credenciales en el mayor escenario de Europa.

Motivado por el desafío que les espera en la capital francesa, Touré dijo a los periodistas: "Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, con [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue y los demás, pero no quiero que tengan miedo. Puede que les superen una, dos o tres veces, pero tienen que resistir. Después del partido, les preguntaré qué han aprendido y qué han hecho bien".

Plenamente consciente de la inmensa presión a la que se enfrentará su equipo, el técnico de 43 años añadió: "Tenemos que ponerles las cosas difíciles. Tenemos que ser valientes, decididos, apasionados. Vamos a cometer errores, vamos a sufrir, pero tengo ganas de ver cómo rendirá mi equipo".