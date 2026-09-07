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«Vamos a ganarla»: Vinicius Jr lanza una audaz promesa sobre la Champions League e identifica la amenaza clave antes del duelo contra el Inter
Vinicius apunta a la 16.ª corona europea
Vinicius ha lanzado un aviso importante de cara a la nueva campaña europea, al predecir con rotundidad que el club conquistará esta temporada su 16ª Champions League. Pese a haber levantado el trofeo por última vez en 2024, en los últimos años el gigante español no ha estado a la altura de sus propios estándares, cayendo de forma consecutiva en cuartos de final ante el Arsenal y el Bayern de Múnich, respectivamente.
En declaraciones a los medios oficiales del club, el extremo mostró una confianza total en la capacidad de la plantilla para volver a la cima del deporte. "Ojalá llegue la 16ª. Estamos preparados para ello. Es nuestra competición. No lo hemos hecho bien en ella en los dos últimos años. Nuestro primer objetivo es acabar entre los ocho primeros. Siempre nos ilusiona la Champions League. Esta temporada será diferente a las dos últimas campañas de Champions League y vamos a ganarla".
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Se avecina una batalla táctica contra el Inter
El camino arranca este martes con un duelo de pesos pesados en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibirá al campeón de Italia, el Inter. Vinicius, que ha ganado sus cuatro enfrentamientos anteriores en la Champions League contra el conjunto nerazzurro y ha repartido una asistencia, no se hace ilusiones sobre la dificultad del reto y señaló en concreto su planteamiento táctico como un posible obstáculo.
Al reflexionar sobre el desafío específico que plantea el equipo de Cristian Chivu, Vinicius explicó que el equipo ha estado trabajando duro en un plan para desarmarlo. «Siempre que llega la Champions League, se siente diferente. Estamos preparados para este partido contra un gran equipo que nos va a exigir mucho. El Inter es un equipo muy fuerte físicamente. Defienden con cinco atrás y eso es algo que normalmente nos causa dificultades, pero el entrenador nos ha preparado para ello. Tenemos algunas bajas, lo que hace que todo sea más difícil, pero todos saldremos ahí con fuerza y ojalá podamos crear esa maravillosa conexión con la afición en estos partidos».
Superar los recientes contratiempos nacionales
El Madrid afronta el escenario europeo tras un frustrante resultado en el ámbito nacional, después de haber sufrido su primera derrota de la temporada ante el Real Betis en su compromiso más reciente. Pese a ese golpe, el jugador de 26 años, que ha marcado un gol y ha dado dos asistencias en cuatro apariciones en lo que va de campaña, sigue siendo optimista sobre la trayectoria general del equipo y su nivel de rendimiento.
El brasileño está centrado en garantizar que el equipo se mantenga fuerte mentalmente a medida que los partidos empiezan a acumularse en múltiples competiciones. «Estamos empezando la temporada de forma brillante, pese a nuestra derrota en el último partido. Jugamos bien, creamos muchas ocasiones y eso es lo más importante. Tenemos que seguir centrados en llevar al Real Madrid a lo más alto, como siempre queremos».
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Construyendo un legado en el Bernabéu
Más allá del desafío inmediato, Vinicius también se tomó un momento para reflexionar sobre su creciente legado en la capital española. Después de haber marcado ya en dos finales distintas de la Champions League, contra el Liverpool en 2022 y el Borussia Dortmund en 2024, el extremo es muy consciente de su lugar en la historia del club.
El delantero sigue teniendo hambre de más éxitos, impulsado por su camino desde Brasil hasta la cima del fútbol europeo. "Son los dos goles más importantes de mi vida. Es algo que quedará en la historia. Muchos jugadores marcan goles, pero muy pocos marcan en finales. Hacerlo en el club más grande del mundo es algo que ni los aficionados ni yo olvidaremos jamás. Era un sueño. Nunca imaginé que marcaría todos estos goles ni que jugaría aquí durante todos estos años. Con 26 años, ser uno de los líderes del club más importante del mundo significa muchísimo para mí y para mi familia".
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