«Vamos a ganarla»: Vinicius Jr lanza una audaz promesa sobre la Champions League e identifica la amenaza clave antes del duelo contra el Inter

Vinicius ha lanzado un aviso importante de cara a la nueva campaña europea, al predecir con rotundidad que el club conquistará esta temporada su 16ª Champions League. Pese a haber levantado el trofeo por última vez en 2024, en los últimos años el gigante español no ha estado a la altura de sus propios estándares, cayendo de forma consecutiva en cuartos de final ante el Arsenal y el Bayern de Múnich, respectivamente.

En declaraciones a los medios oficiales del club, el extremo mostró una confianza total en la capacidad de la plantilla para volver a la cima del deporte. "Ojalá llegue la 16ª. Estamos preparados para ello. Es nuestra competición. No lo hemos hecho bien en ella en los dos últimos años. Nuestro primer objetivo es acabar entre los ocho primeros. Siempre nos ilusiona la Champions League. Esta temporada será diferente a las dos últimas campañas de Champions League y vamos a ganarla".