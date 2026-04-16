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«Vamos a disfrutarlo»: Mikel Arteta felicita a las estrellas del Arsenal por hacer historia pese al aburrido empate ante el Sporting de Lisboa
Se ha hecho historia en el norte de Londres
El Arsenal se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva, algo que nunca había conseguido. Un 0-0 ordenado, aunque poco brillante, en el Emirates Stadium bastó para sellar el global 1-0 gracias al tanto de Kai Havertz en la ida. Sin gran lucidez ofensiva, los Gunners extendieron su sólido récord europeo: ocho partidos sin encajar en doce duelos continentales esta temporada.
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Arteta rebosa orgullo
Tras los recientes tropiezos en la liga, el entrenador del Arsenal quiso destacar la fortaleza de su plantilla y el carácter histórico del logro. Arteta reconoció la dificultad de compatibilizar las ambiciones europeas con un calendario nacional exigente, especialmente sin jugadores clave como Bukayo Saka y Martin Odegaard.
Tras agradecer el esfuerzo del equipo bajo tanta presión, el español afirmó: «Al cien por cien. Esto supone un gran impulso para ganar la semifinal de la Liga de Campeones. Es extremadamente duro y sabemos lo que hemos hecho. Nos lo merecemos, nos lo merecemos plenamente, y lo vamos a disfrutar porque nos lo merecemos. Les di las gracias; sé el esfuerzo y la entrega que han puesto.
Hay mucho trabajo detrás. Hemos logrado algo que nunca se había conseguido en 140 años de historia, y lo hemos hecho de forma especial, sin varios jugadores clave».
A pesar de un calendario complicado
El resultado asegura que el Arsenal sea el único equipo de la Premier League en las fases finales. Sobre ser el último representante inglés, Arteta dijo: «Somos el único equipo inglés en la competición porque esta liga y este calendario te dejan hecho polvo. No somos perfectos y debemos mejorar, pero lo logrado por estos jugadores tiene mucho valor».
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Etihad se cierne sobre el equipo en plena crisis de lesiones.
La histórica noche europea del Arsenal inyecta adrenalina de cara al duelo por el título del domingo contra el Manchester City en el Etihad. Con 70 puntos en lo más alto, una victoria ampliaría la ventaja de Arteta a nueve, pero las lesiones de Saka, Odegaard y ahora Madueke pueden frenar su impulso. Con Noni Madueke, Saka y Odegaard lesionados, el equipo afrontará un exigente calendario doméstico antes de la semifinal de Champions contra el Atlético en el Metropolitano.