La decepción por quedarse a las puertas del gran escaparate del fútbol sigue resonando con fuerza en el vestuario de Argentina. Al recordar el dolor de la derrota contra España, en declaraciones a ESPN Argentina, Martínez admitió: "Mucho dolor, es preferible no pensar en ello, pero también tenemos que destacar el tremendo esfuerzo que hicimos durante todo el torneo".

Reconociendo la angustia compartida en la plantilla, el central añadió: "Sin ninguna duda, hicimos un gran Mundial, pero a todos nos duele haber perdido la final".

Dirigiendo su atención al partido de despedida de Messi ante la afición local, Martínez declaró: "Ahora estamos aquí, de vuelta en nuestro país, y vamos a disfrutarlo".