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«Vamos a disfrutarlo»: Lisandro Martínez, listo para rendir homenaje a Lionel Messi tras el dolor de la final del Mundial
Un defensa reflexiona sobre una derrota desgarradora
Martinez llegó a Buenos Aires el martes por la mañana para unirse a la convocatoria de 37 jugadores de Argentina en su última concentración internacional. El central habló de inmediato con los periodistas sobre el dolor persistente de su agónica derrota en la final del Mundial ante España. Sin embargo, el defensa insistió en que la plantilla debe cambiar rápidamente el foco para asegurar que Messi reciba una despedida a la altura en casa.
- Getty Images Sport
Martínez elogia el esfuerzo del equipo en el torneo
La decepción por quedarse a las puertas del gran escaparate del fútbol sigue resonando con fuerza en el vestuario de Argentina. Al recordar el dolor de la derrota contra España, en declaraciones a ESPN Argentina, Martínez admitió: "Mucho dolor, es preferible no pensar en ello, pero también tenemos que destacar el tremendo esfuerzo que hicimos durante todo el torneo".
Reconociendo la angustia compartida en la plantilla, el central añadió: "Sin ninguna duda, hicimos un gran Mundial, pero a todos nos duele haber perdido la final".
Dirigiendo su atención al partido de despedida de Messi ante la afición local, Martínez declaró: "Ahora estamos aquí, de vuelta en nuestro país, y vamos a disfrutarlo".
La federación planea un gran homenaje en el Monumental
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha organizado una espectacular despedida en un Estadio Monumental con todas las entradas agotadas para homenajear al ocho veces ganador del Balón de Oro. Al confirmar los planes de la federación para la gran ocasión, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dijo: "Invitar al mejor jugador del mundo, el símbolo de nuestra selección, nuestro capitán, Lionel Andres Messi, para que pueda recibir la despedida que realmente merece".
El organismo rector también ha cursado invitaciones formales a toda la plantilla campeona del Mundial 2022 y a sus familias para asistir a la histórica noche en la capital.
- STEINSIEK.CH
Un entrenamiento intensivo precede a una emotiva despedida
El equipo de Lionel Scaloni ha comenzado a entrenarse a puerta cerrada de cara a los próximos amistosos en casa contra Bolivia y Burkina Faso. La selección concluirá después su calendario con una emotiva aparición de despedida de Messi contra Benín el 6 de octubre en Buenos Aires. Antes de esos partidos, está previsto que el seleccionador atienda a los medios el 29 de septiembre para aclarar sus planes para el equipo.
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