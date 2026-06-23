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Cristiano Ronaldo Portugal HICGetty Images
Tom Maston

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Valoraciones de Portugal vs Uzbekistán: Cristiano Ronaldo vuelve a la carga. La estrella, en plena forma, reescribe la historia del Mundial, mientras Nuno Mendes y Bruno Fernandes brillan en una victoria contundente

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C. Ronaldo
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Portugal vs Uzbekistán

Cristiano Ronaldo y Portugal silenciaron a sus críticos al golear 5-0 a Uzbekistán y lograr su primer triunfo en el Mundial 2026. Ronaldo marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de su selección en fases finales. Además, un magnífico tiro libre de Nuno Mendes, un autogol de Abdukodir Khusanov en la segunda parte y un tanto en los últimos minutos del suplente Rafael Leão permitieron al equipo de Roberto Martínez recuperarse del decepcionante empate inicial ante la República Democrática del Congo.

Ronaldo solo necesitó seis minutos para abrir el marcador al rematar de media volea un centro de João Cancelo, convirtiéndose en el primer jugador en anotar en seis Mundiales. Luego fingió un tiro libre, pero Mendes sorprendió con un disparo raso al ángulo.

Uzbekistán acortó distancias con un disparo lejano de Azizjon Ganiev, pero el VAR anuló el gol por falta sobre Cancelo. Ronaldo sentenció al recibir un pase en profundidad de Bruno Fernandes y batir a Abduvohid Nematov con un tiro raso.

En el descuento del primer tiempo, Khusanov evitó el hat-trick de Ronaldo sobre la línea, pero poco después un córner raso de Fernandes rebotó en él y entró, haciendo el cuarto justo antes de la hora.

Nematov repelió dos remates de Ronaldo, que buscaba el hat-trick, y Leao sentenció con un potente disparo al ángulo.

GOAL valora a los jugadores de Portugal en Houston...

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Diogo Costa (6/10):

    Realizó un par de paradas sencillas y controló bien el área.

    João Cancelo (8/10):

    Una magnífica internada por la derecha propició el primer gol de Ronaldo y siguió creando peligro por esa banda. Tuvo algo de suerte al salirse con la suya al retener el balón un poco más de la cuenta antes del gol anulado, pero, por lo demás, estuvo excelente antes de ser sustituido en la segunda parte.

    Rúben Dias (6/10):

    Volvió a la alineación y el ataque de Uzbekistán no le complicó.

    Raphael Veiga (6/10):

    Mantuvo la calma con y sin balón, aunque vio una amarilla en la segunda parte.

    Nuno Mendes (8/10):

    La entrada de Félix le facilitó avanzar por la banda y casi asiste a Ronaldo en el arranque. Marcó el 2-0 de falta y mostró gran capacidad de recuperación en defensa.

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    Centro del campo

    Joao Neves (6/10):

    Pese a un par de pases imprecisos, se movió mucho en el centro del campo y mantuvo la iniciativa de Portugal.

    Vitinha (7/10):

    Excelencia discreta, como de costumbre. Mantuvo a Portugal en marcha desde el centro del campo y ayudó a proteger la defensa cuando fue necesario.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Tomó un par de decisiones cuestionables al principio, pero su brillante internada y pase propiciaron el segundo gol de Ronaldo. Sus inteligentes lanzamientos a balón parado causaron estragos, sobre todo en el gol en propia puerta de Khusanov.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (7/10):

    Aprovechó su rapidez para zafarse de los defensas y provocar faltas, incluida la que originó el tiro libre del segundo gol. Fue sustituido en el descanso.

    Cristiano Ronaldo (9/10):

    Marcó dos goles de gran factura y participó en la jugada del tiro libre de Mendes. Tuvo mala suerte al fallar un posible hat-trick, pues Khusanov le anuló un tanto y Nematov le detuvo dos veces, pero, en líneas generales, fue el de siempre.

    João Félix (7/10):

    Ocupó posiciones peligrosas como extremo izquierdo y contribuyó a que Portugal creara ocasiones. Su puntería no estuvo del todo acertada a la hora de rematar.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Nelson Semedo (6/10):

    Realizó un par de internadas peligrosas tras salir al campo en el descanso.

    Francisco Conceição (5/10):

    Le costó influir tras sustituir a Neto en la segunda parte.

    Francisco Trincão (5/10):

    Poco participativo tras reemplazar a Félix.

    Bernardo Silva (6/10):

    Sólida actuación de 15 minutos en el centro del campo, sustituyendo a Neves.

    Rafael Leão (6/10):

    Tras un par de toques fallidos poco después de salir, el delantero del AC Milan recuperó la puntería y marcó el quinto con un disparo potente.

    Roberto Martínez (8/10):

    Su decisión de incluir a Félix aportó equilibrio y su confianza en Ronaldo fue correspondida por el capitán. Con la victoria asegurada al descanso, dio descanso a sus jugadores clave.

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