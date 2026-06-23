Valoraciones de Portugal vs Uzbekistán: Cristiano Ronaldo vuelve a la carga. La estrella, en plena forma, reescribe la historia del Mundial, mientras Nuno Mendes y Bruno Fernandes brillan en una victoria contundente

Ronaldo solo necesitó seis minutos para abrir el marcador al rematar de media volea un centro de João Cancelo, convirtiéndose en el primer jugador en anotar en seis Mundiales. Luego fingió un tiro libre, pero Mendes sorprendió con un disparo raso al ángulo.

Uzbekistán acortó distancias con un disparo lejano de Azizjon Ganiev, pero el VAR anuló el gol por falta sobre Cancelo. Ronaldo sentenció al recibir un pase en profundidad de Bruno Fernandes y batir a Abduvohid Nematov con un tiro raso.

En el descuento del primer tiempo, Khusanov evitó el hat-trick de Ronaldo sobre la línea, pero poco después un córner raso de Fernandes rebotó en él y entró, haciendo el cuarto justo antes de la hora.

Nematov repelió dos remates de Ronaldo, que buscaba el hat-trick, y Leao sentenció con un potente disparo al ángulo.

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