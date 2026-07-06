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Portugal GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de Portugal vs. España: ¡Se acabó para Cristiano Ronaldo! La trayectoria de CR7 en el Mundial termina en decepción, y Bruno Fernandes vuelve a pasar desapercibido

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Portugal vs España

La participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 terminó el lunes con la derrota de Portugal 1-0 ante España en octavos de final. El astro luso pasó desapercibido hasta el gol de Mikel Merino en el añadido, que decidió un duelo decepcionante en Dallas.

La primera parte del derbi ibérico estuvo igualada. João Cancelo disparó alto desde lejos a los siete minutos, y poco después Mikel Oyarzabal quedó solo ante la portería, pero su tiro se marchó desviado.

Ronaldo obligó al portero a una parada sencilla, y poco después Diogo Costa respondió con una excelente doble parada ante los disparos con efecto de Lamine Yamal y Alex Baena.

Al final del primer tiempo Portugal tomó la iniciativa: un cabezazo de João Félix al segundo palo generó peligro, aunque el remate de Ronaldo no inquietó a Unai Simón. Poco antes del descanso, un disparo potente de Nuno Mendes se desvió al larguero.

La segunda parte fue un fiasco hasta que Costa despejó un libre de Yamal y Fernandes mandó el balón al lateral.

En el 91, el suplente Mikel Merino recibió un pase en profundidad de Ferran Torres y batió al portero para sentenciar la eliminatoria. Bernardo Silva casi empató en el descuento, pero su remate se marchó por encima del larguero.

GOAL puntúa a los jugadores de Portugal en Dallas...

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Diogo Costa (7/10):

    Realizó una buena doble parada en la primera parte, lanzándose primero hacia un lado y luego hacia el otro. No pudo hacer nada para evitar el gol.

    João Cancelo (5/10):

    Se proyectó en ataque y un disparo a ciegas se marchó ligeramente alto. Escapó de la amarilla en la primera parte. Sustituido a 20 del final.

    Rúben Dias (6/10):

    Su cabeza parecía un imán, con varios despejes aéreos, y realizó un gran bloqueo ante Dani Olmo, aunque un pase de Torres le pilló desprevenido.

    Renato Veiga (7/10):

    Cortó un pase peligroso a Yamal y defendió con atención.

    Nuno Mendes (7/10):

    Realizó algunos pases largos sublimes y mantuvo a Yamal prácticamente inactivo. Estuvo a punto de marcar cuando su disparo se desvió al larguero, pero tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado poco después del descanso.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Centro del campo

    Joao Neves (6/10):

    Nada espectacular, pero se empleó a fondo en la defensa y luchó con garra.

    Vitinha (5/10):

    No dirigió el juego como en su club y no creó nada antes de ser sustituido.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Otro partido en el que no ha dejado huella pese a esforzarse.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Ataque

    Pedro Neto (5/10):

    Realizó algunas incursiones prometedoras y rápidas hacia delante, pero le faltó mucho en la definición final.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Lanzó un disparo potente desviado y se limitó a aprovechar los rebotes, mostrando frustración. Parece el final de su carrera en el Mundial.

    João Félix (6/10):

    A menudo fue el atacante más brillante de Portugal, con algunos toques de calidad, pero se fue apagando y fue sustituido.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Nelson Semedo (6/10):

    Sustituyó a Mendes y se midió a Yamal; no lo hizo mal.

    Diogo Dalot (5/10):

    Desaprovechó una ocasión de ataque por un mal control.

    Rafael Leão (6/10):

    Aprovechó bien su velocidad en algunas internadas.

    Francisco Conceição (N/A):

    No logró meterse en el partido.

    Bernardo Silva (N/A):

    Recibió pronto una amarilla por una falta innecesaria y casi empató al final.

    Roberto Martínez (3/10):

    Un final decepcionante para una campaña mundialista que nunca arrancó y que evidenció la necesidad de renovar el ataque. Se ha informado de que dimitirá, dejando un legado extraño.

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