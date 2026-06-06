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Mark Doyle

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Valoraciones de Portugal vs. Chile: Lo sentimos, Cristiano: ¡Bruno es la estrella! Fernandes selló la victoria en el amistoso tras la absurda expulsión de Leão, y Guedes eclipsó a un Ronaldo espectador

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Portugal
B. Fernandes
C. Ronaldo
R. Leao
World Cup
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Portugal vs Chile

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, recordó por qué es clave para Portugal de cara al Mundial de este verano en Norteamérica. Brilló en la victoria 2-1 sobre Chile en un amistoso disputado el sábado en Lisboa, marcado por la tarjeta roja a Rafael Leão y por la floja actuación de Cristiano Ronaldo.

Leao llegaba al partido tras una temporada frustrante en el AC Milan, en la que le costó recuperar su mejor nivel. Aun así, fue el delantero más peligroso de su equipo en los primeros 45 minutos. Sin embargo, en el descuento de un primer tiempo sin goles, Leao se involucró en un forcejeo cerca de la banda derecha y vio la roja directa por golpear a Iván Ramón, quien también fue expulsado.

En el descanso, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, realizó varios cambios y dos de ellos decidieron el partido: Rubén Neves lanzó un pase en profundidad y Gonçalo Guedes, sustituto de Ronaldo, controló y definió con el exterior del pie derecho.

Bruno amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área tras otra jugada de Guedes y asistencia de Francisco Conceicao. Chile acortó distancias en los últimos segundos por medio de Lucas Cepeda, quien batió a Rui Silva con un disparo raso desde 20 metros, pero Portugal aguantó para ganar su penúltimo amistoso antes del Mundial.

A continuación, GOAL puntúa a todos los jugadores de Portugal que saltaron al campo en el Estadio Nacional...

  • Joao Cancelo Portugal ChileGetty

    Portero y defensa

    José Sa (6/10):

    No tuvo prácticamente nada que hacer antes de ser sustituido en el descanso.

    Nelson Semedo (6/10):

    No sufrió en defensa, pero, más allá de una jugada individual, aportó poco en ataque.

    Rúben Dias (7/10):

    Con poca carga defensiva, se proyectó al ataque y casi rompió el empate con un cabezazo que atajó bien Lawrence Vigouroux.

    Renato Veiga (6/10):

    Sólida actuación del joven central del Villarreal antes de ser sustituido en el descanso.

    João Cancelo (7/10):

    Uno de los más activos de Portugal. Mandó el centro que Dias casi convierte en gol y obligó a Vigouroux a lucirse con una acrobática chilena.

    • Anuncios
  • Bernardo Silva Portugal ChileGetty

    Centro del campo

    Samu Costa (6/10):

    El centrocampista defensivo del Mallorca no brilló, pero ayudó a Portugal a controlar el partido antes de ser sustituido al descanso.

    Bernardo Silva (6/10):

    El centrocampista del Manchester City mostró su habitual precisión en la posesión, pero apenas creó peligro antes de ser sustituido.

    Bruno Fernandes (8/10):

    El capitán del Manchester United mostró su habitual actividad y confirmó su importancia para Portugal al marcar el segundo gol de la noche con un disparo lejano y preciso.

  • Rafael Leao Portugal ChileGetty

    Ataque

    Francisco Conceição (6/10):

    Como siempre, inquietó con su velocidad; pese a que el último pase falló en varias ocasiones, participó en el segundo gol de Portugal.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Assistió a Leão con un inteligente taconazo, pero se mantuvo al margen gran parte del encuentro y desperdició su mejor ocasión al quedarse en fuera de juego. Seguramente esté furioso porque su sustituto marcó.

    Rafael Leão (3/10):

    Estaba cuajando uno de sus partidos más efectivos de la temporada, tanto con su club como con la selección —incluso estrelló un balón en el poste tras una incursión en el área—, pero recibió una tarjeta roja estúpida que no hizo más que aumentar las dudas sobre su temperamento.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Suplentes y entrenador

    Rui Silva (6/10):

    Sustituyó a José Sá en el descanso y vivió 45 minutos tranquilos.

    Gonçalo Inácio (6/10):

    Salió al campo en sustitución de Veiga durante el descanso y se integró a la perfección en la defensa.

    Ruben Neves (7/10):

    Sustituyó a Samu Costa en la segunda parte y, de inmediato, aportó equilibrio y una asistencia clave a Guedes.

    Diogo Dalot (6/10):

    Salió como lateral derecho por Semedo.

    Goncalo Guedes (8/10):

    Sustituyó a Ronaldo y marcó con un remate impecable, además de generar una ocasión para Pedro Neto.

    Pedro Neto (6/10):

    Sustituyó a Bernardo Silva en el descanso y creó más peligro que Conceicao.

    João Félix (N/A):

    Solo saltó al campo en el último cuarto de hora.

    Tomás Araújo (N/A):

    Entró en los últimos cuatro minutos.

    Roberto Martínez (7/10):

    El español se frustró con Leao por su expulsión, pues estaba jugando bien pese a su mala temporada en San Siro. Ronaldo tampoco brilló, algo fuera del control de Martínez. El técnico se centrará en lo positivo: Guedes mostró que puede aportar desde el banquillo.

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