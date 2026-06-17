Portugal se adelantó a los seis minutos: Pedro Neto centró con precisión, Neves cabeceó al segundo palo y marcó su cuarto gol con la selección. Congo quedó atónita, pero, en vez de sentenciar, Portugal bajó el ritmo y pasó el balón sin rumbo.

Solo generaron un par de medias ocasiones, mientras que la República Democrática del Congo amenazaba al contraataque, con Wissa intentando desbordar a la defensa lusa. En el descuento de la primera parte llegó el premio: Wissa, libre de marca, cabeceó un centro de Arthur Masuaku.

En la reanudación, un remate acrobático de João Cancelo fue anulado por fuera de juego. Acto seguido, Cédric Bakambu aprovechó su fuerza ante Bruno Fernandes y su disparo golpeó el poste, inquietando de nuevo a Portugal.

El ingresado Francisco Conceição fue el más peligroso de Portugal y superó la defensa congoleña para asistir a Ronaldo en dos ocasiones, pero el delantero de 41 años no acertó. Los lusos insistieron hasta el final, pero no marcaron el segundo, y la República Democrática del Congo sumó un punto en su regreso a un Mundial desde 1974.

GOAL puntúa a todos los jugadores de Portugal en Houston...