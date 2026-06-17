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Ronaldo Bernardo Portugal DR CongoGetty/GOAL
James Westwood

Traducido por

Valoraciones de Portugal ante la R. D. del Congo: ¡Gianni Infantino no debería haberse molestado! Cristiano Ronaldo desaprovechó el respiro de la FIFA con una actuación mediocre en el Mundial, mientras Bernardo Silva firmó un partido desastroso en un empate decepcionante

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Portugal vs RD Congo
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Portugal empató 1-1 con la modesta República Democrática del Congo en su debut mundialista. Yoane Wissa igualó el gol inicial de João Neves. Cristiano Ronaldo mostró frustración y Bernardo Silva pasó desapercibido, confirmando que el equipo de Roberto Martínez no respondió a las expectativas.

Portugal se adelantó a los seis minutos: Pedro Neto envió un centro preciso, Neves cabeceó al segundo palo y marcó su cuarto gol con la selección. Congo quedó atónita, pero, en vez de sentenciar, Portugal bajó el ritmo y pasó el balón sin rumbo.

Solo generaron un par de medias ocasiones, mientras la República Democrática del Congo amenazaba al contraataque, con Wissa presionando la defensa lusa. En el descuento de la primera parte llegó el premio: Wissa, libre de marca, cabeceó un centro de Arthur Masuaku.

En la reanudación, Portugal pensó recuperar la ventaja con un remate acrobático de João Cancelo, anulado por fuera de juego. Acto seguido, Cédric Bakambu se plantó en el área lusa y su disparo golpeó el poste tras ganar en fuerza a Bruno Fernandes, otro susto para los de Roberto Martínez.

El ingresado Francisco Conceição fue el más peligroso de Portugal y superó a la zaga congoleña para asistir a Ronaldo en dos ocasiones, aunque el veterano delantero no acertó. Los lusos insistieron hasta el final, pero no marcaron el segundo y la República Democrática del Congo sumó un punto en su regreso a un Mundial desde 1974.

GOAL puntúa a todos los jugadores de Portugal en Houston...

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Diogo Costa (5/10):

    Mostró nerviosismo con sus imprecisos saques altos y debió salir a cortar el centro de Masuaku en el gol congoleño.

    João Cancelo (6/10):

    Sólido en defensa, preciso en ataque, aunque sin profundidad por la derecha. Le anularon un espectacular gol de chilena por claro fuera de juego.

    Tomás Araújo (5/10):

    Actuación en general segura, empañada por su imperdonable falta de atención en el empate de Wissa. Se quedó mirando el balón mientras la República Democrática del Congo superaba en número a Portugal en el segundo palo.

    Renato Veiga (6/10):

    Sustituyó con solidez al lesionado Dias gracias a su físico y a su buena lectura del juego, además de lanzar varios pases profundos que debieron aprovecharse mejor.

    Nuno Mendes (5/10):

    Constante amenaza por la banda, pero su último pase falló con frecuencia y perdió la mayoría de sus duelos en el suelo.

    • Anuncios
  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Vitinha (6/10):

    Mantuvo a Portugal en marcha con su estilo y pases casi impecables. Sin embargo, no alcanzó su mejor nivel para romper líneas y se quedó cerca del medio campo.

    João Neves (7/10):

    Demostró su subestimada calidad aérea con un cabezazo perfecto que puso a Portugal 1-0. Recorrió cada centímetro del campo y fue el que más ocasiones creó.

    Bruno Fernandes (5/10):

    El capitán del Manchester United firmó una actuación discreta: se esforzó por tocar el balón, pero apenas mostró su habitual creatividad en el último tercio.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Ataque

    Bernardo Silva (3/10):

    Fracasó en justificar su sorpresivo fichaje gratis por el Real Madrid, alineado en la banda derecha. Apenas participó antes de ser sustituido al descanso.

    Cristiano Ronaldo (3/10):

    La FIFA levantó su sanción de clasificación solo para que jugara en la primera jornada, pero apenas intervino y falló las dos mejores ocasiones de Portugal. Lleva nueve partidos consecutivos sin marcar en grandes torneos.

    Pedro Neto (6/10):

    Dio una excelente asistencia a Neves para romper el empate, pero por lo demás fue ineficaz. Debe presionar más a su marcador para mantener la titularidad.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Suplentes y entrenador

    Francisco Conceição (7/10):

    Salió en el descanso por Silva y mostró que merece un puesto en el once con velocidad y astucia.

    Raphael Leão (5/10):

    Salió al campo en sustitución de Neto en el minuto 71. No hizo lo suficiente para imponerse ni para aportar amplitud al juego de Portugal.

    Nelson Semedo (5/10):

    Salió por Mendes en el 70' y no aportó la misma profundidad.

    Gonçalo Ramos (N/A):

    Salió por Vitinha en el 83’.

    Roberto Martínez (3/10):

    Su predecible planteamiento táctico le falló, al igual que su fe ciega en un Ronaldo ya declinante. Enfrentará enorme presión si Portugal no reacciona ante Uzbekistán en la segunda jornada.

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