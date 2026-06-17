Portugal se adelantó a los seis minutos: Pedro Neto envió un centro preciso, Neves cabeceó al segundo palo y marcó su cuarto gol con la selección. Congo quedó atónita, pero, en vez de sentenciar, Portugal bajó el ritmo y pasó el balón sin rumbo.

Solo generaron un par de medias ocasiones, mientras la República Democrática del Congo amenazaba al contraataque, con Wissa presionando la defensa lusa. En el descuento de la primera parte llegó el premio: Wissa, libre de marca, cabeceó un centro de Arthur Masuaku.

En la reanudación, Portugal pensó recuperar la ventaja con un remate acrobático de João Cancelo, anulado por fuera de juego. Acto seguido, Cédric Bakambu se plantó en el área lusa y su disparo golpeó el poste tras ganar en fuerza a Bruno Fernandes, otro susto para los de Roberto Martínez.

El ingresado Francisco Conceição fue el más peligroso de Portugal y superó a la zaga congoleña para asistir a Ronaldo en dos ocasiones, aunque el veterano delantero no acertó. Los lusos insistieron hasta el final, pero no marcaron el segundo y la República Democrática del Congo sumó un punto en su regreso a un Mundial desde 1974.

GOAL puntúa a todos los jugadores de Portugal en Houston...