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Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

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Valoraciones de México vs. Serbia: Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez brillan en la goleada 5-0 de El Tri en su último amistoso antes del Mundial

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Mexico vs Serbia
FEATURES
Mexico
Serbia
Amistosos
Javier Aguirre Onaindía
A. Fidalgo
B. Gutierrez

México superó un susto inicial en Toluca y goleó a Serbia, con Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez como figuras, cerrando así su preparación mundialista.

Javier “Vasco” Aguirre buscaba un último ensayo antes del Mundial. En Toluca, México sufrió lo que había evitado en su racha invicta de 2026: la incomodidad. Serbia abrió el marcador y el Estadio Nemesio Diez enmudeció; El Tri debió remontar un partido que debía ser un impulso final de confianza antes del 11 de junio.

La reacción fue tal como Aguirre deseaba: México superó el error, tomó el control y al descanso ya ganaba 2-1. Al final venció 5-1, demostrando confianza y tranquilidad en su proceso.

El tanto serbio nació de un malentendido entre Johan Vázquez y Jesús Gallardo que aprovechó Petar Stanic para batir a Raúl Rangel y callar momentáneamente a la grada. La réplica mexicana, sin embargo, fue contundente. El Tri extendió a 22 su racha invicta en casa y lo hizo con varios jugadores que se ganaron a pulso un papel más relevante.

Aguirre ahora disfruta de un “buen problema”: su equipo está listo, pero varios jugadores le complican la elección del once. Es justo lo que un técnico desea a pocos días del debut mundialista.

GOAL puntúa a los jugadores de México tras su amistoso contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca...

  • Jorge Sanchez, MexicoGOAL

    Portero y defensa

    Raúl Rangel (7/10):
    Serbia generó pocas ocasiones claras, pero Rangel brilló al actuar como un pase más para la defensa. Su seguridad con el balón explica la confianza de Aguirre para mantenerlo como portero titular.

    Jorge Sánchez (5/10):
    Ha sido titular dos veces, pero aún no convence. Tuvo suerte de que Australia y Serbia no atacaran su banda, pues su aporte ofensivo sigue siendo mínimo.

    César Montes (6/10):
    Pocas pruebas defensivas. Sus pases largos siguen imprecisos, aunque su llegada en balón parado sigue siendo clave.

    Johan Vázquez (7/10):
    Marcó por segundo partido seguido y se consolida como líder. Pareció desconcentrado en la jugada del gol serbio, pero su mando brilla en la recta final.

    Jesús Gallardo (7/10):
    Su mala lectura del juego contribuyó al primer gol de Serbia, pero se recuperó y mantuvo su aportación ofensiva en la banda izquierda.

    • Anuncios
  • Brian Gutierrez, MexicoGetty

    Centro del campo

    Erik Lira (6/10):
    Menos participativo en la construcción del juego, aunque sus pases fueron precisos. Aporta solidez al centro del campo.

    Brian Gutiérrez (7/10):
    Generó varias ocasiones claras, aunque no las concretó. Siempre activo, pidió el balón y terminó aportando una asistencia.

    Álvaro Fidalgo (8/10):
    Elegante de principio a fin. Sus duelos uno contra uno, pases en profundidad y balones largos fueron precisos, y jugó con la calma de quien entiende lo que el partido necesita. Es la pieza clave del centro del campo deEl Tri.

  • Raul Jimenez and Julian Quiñones, MexicoGetty

    Ataque

    Roberto Alvarado (7/10):
    Mejoró mucho respecto a sus últimas actuaciones. Debe ser más audaz por la banda derecha y disparar más a puerta, aunque sus centros casi generaron dos goles y su actuación global fue notable.

    Raúl Jiménez (7/10):
    Su gol fue un alivio. Nunca había marcado en un Mundial, y quitarse esa presión tan pronto le permitirá disfrutar de su cuarto torneo con México.

    Julian Quiñones (7/10):
    Su presencia amplía las opciones ofensivas de México: dispara de lejos, remata centros y asiste con precisión a Jiménez. Su protagonismo llega en el momento ideal.

  • Javier Aguirre, MexicoGetty

    Suplentes y entrenador

    Alexis Vega (8/10):
    Con su público, Vega brilló: un disparo golpeó el larguero y mostró agilidad, seguridad y motivación.

    Guillermo Martínez (6/10):
    Luchó en cada duelo aéreo y aportó presencia física. Curioso que, de cara al debut del 11 de junio, haya jugado más que Santiago Giménez y Armando González.

    Gilberto Mora (7/10):
    Impresiona ver a un joven de 17 años pedir constantemente el balón. Nunca se esconde y mantiene la confianza aunque el partido no le favorezca.

    Israel Reyes (7/10):
    Central sólido y sereno, aportó calma desde su entrada.

    Edson Álvarez (6/10):
    Si compite con Lira por el puesto de mediocampista defensivo, el jugador del Cruz Azul parece estar por delante. Álvarez aún busca su mejor nivel y ritmo.

    Luis Chávez (7/10):
    Opción útil desde el banquillo: aporta dinamismo y la amenaza constante de un golazo desde lejos.

    Mateo Chávez (7/10):
    Amenazó por izquierda como Gallardo y recordó por qué Aguirre confía en su juventud y desborde.

    Orbelín Pineda (6/10):
    Pocas veces tocó el balón, pero siempre se mostró activo y aportó energía.

    Luis Romo (7/10):
    Participó en la construcción del juego desde atrás y mostró comodidad llevando el balón hacia delante. Su versatilidad será clave, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo.

    Javier Aguirre (8/10):
    Su equipo parece listo. El técnico muestra calma y confianza; en unos días México comprobará su preparación para el debut mundialista. La competencia por el once inicial es un buen problema.

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