España dominó la posesión y se adelantó en la primera parte: Lamine Yamal sufrió una falta de Lucas Digne dentro del área y Oyarzabal transformó el penalti. Podría haber llegado el 2-0, pero el disparo de Fabián Ruiz fue bloqueado tras una combinación de pases entre Yamal y Dani Olmo.

Tras el descanso, España amplió la ventaja: Porro combinó con Olmo y batió a Maignan.

Poco después, Yamal pareció marcar el tercero tras escaparse solo y colocar el balón en la escuadra, pero el tanto fue anulado por fuera de juego milimétrico.

Francia lo intentó, sobre todo con dos disparos fuera de Mbappé, pero nunca pareció capaz de recortar distancias.

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