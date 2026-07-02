Valoraciones de los jugadores españoles ante Austria: ¡La Roja despega! Mikel Oyarzabal marca un doblete y Lamine Yamal deslumbra en los octavos del Mundial

La Roja tardó en entrar en el partido, pero acabó dominando. Tras un cabezazo de Laporte que se marchó fuera, Cucurella creyó abrir el marcador tras un córner, aunque el gol fue anulado por falta al portero.

Lamine Yamal y Oyarzabal exigieron dos buenas paradas consecutivas al portero austriaco Alexander Schlager, pero el primer gol llegó cuatro minutos después, cuando Oyarzabal remató a la red un preciso centro raso de Cucurella. El extremo debería haber duplicado la ventaja en el descuento de la primera parte, pero volvió a toparse con el palo tras un tiro libre de Alex Baena que golpeó el larguero.

En la segunda parte, Rodri lanzó raso y desviado, y Austria respondió con un cabezazo de Kalajdzic. Pero el 2-0 llegó cuando Baena centró y Porro cabeceó picado al fondo de la red.

Alaba despejó bajo palos un intento de Yamal a cinco del final, pero Oyarzabal cerró la cuenta en el 90+2 al rematar de primera otro centro de Cucurella. España avanza a octavos, donde espera Portugal o Croacia.

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