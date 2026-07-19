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Spain Argentina ratings GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Valoraciones de los jugadores españoles ante Argentina: ¡Viva La Roja! Ferran Torres lidera a los campeones de Europa hacia la gloria mundialista con una final dominante

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España
World Cup
F. Torres
FEATURES
España vs Argentina

Ferran Torres marcó el único gol que dio a España la victoria en el Mundial de 2026, en una final aburrida. La Roja fue el único equipo que quiso jugar al fútbol y ganó merecidamente en la prórroga gracias al delantero del Barcelona. Con este triunfo, España logró su segundo título consecutivo y podría haber sido el último partido de Leo Messi con Argentina.

En Nueva Jersey, España dominó el partido durante 120 minutos sin recibir ni un tiro a puerta.

España mostró destellos al inicio: Lamine Yamal forzó una buena parada de Emi Martínez en los primeros 10 minutos. Luego controló el juego sin profundidad. Se mostró cauteloso y poco disparó; el zurdazo de Marc Cucurella, que rozó el poste, fue lo más peligroso.

En la segunda parte, La Roja mejoró al sumar más profundidad ofensiva: Nico Williams aportó velocidad por la izquierda y Ferran amplió el juego. Sin embargo, Emiliano Martínez reaccionó con varias paradas clave que mantuvieron el 0–0 hasta la prórroga, justo antes de que Enzo Fernández viera la segunda amarilla.

La tónica se mantuvo: España dominó la posesión, pero falló en la precisión y Martínez atajó todo lo que llegó.

Finalmente, Williams ganó el salto en el segundo palo y asistió a Ferran, que definió con espacio. Argentina reaccionó en el cierre, pero un bloqueo de Cubarsi evitó el drama.

GOAL puntúa a los jugadores de España en Nueva Jersey...

  • Marc Cucurella Getty

    Portero y defensa

    Unai Simón (7/10):

    Salió bien de la portería en varias ocasiones. No tuvo que realizar ni una sola parada.

    Pedro Porro (7/10):

    Mantuvo la amplitud y hizo circular el balón, pero su último pase fue deficiente.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Simuló bien la falta que provocó la expulsión de Enzo Fernández. Cubrió los balones en profundidad y mostró seguridad con el balón. Realizó un bloqueo milagroso en los últimos compases para sentenciar el partido.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Tuvo mucho contacto con el balón y lo movió bastante bien. Nunca tuvo mucho que hacer con el balón.

    Marc Cucurella (8/10):

    Excelente. Contenido ante Messi y con empuje ofensivo. Siempre constante con su selección.

    • Anuncios
  • RodriGetty

    Centro del campo

    Rodri (8/10):

    Magnífico prácticamente todo el partido. Dirigió el juego desde el centro del campo y controló los espacios con eficacia.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Creó un par de ocasiones y mantuvo a raya al centro del campo argentino.

    Dani Olmo (7/10):

    Símbolo del problema español: retuvo bien el balón, hizo los desmarques correctos, pero nunca chutó con fuerza cuando pudo.

  • Lamine YamalGetty

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Muy activo al inicio; Argentina intentó sacarlo a patadas. Con el paso de los minutos se convirtió en una amenaza.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    Veinticinco toques, 11 pases completados y un par de intentos de gol sin convicción. Magnífico en sus días buenos, pero aquí se mostró rebuscado e ineficaz.

    Álex Baena (6/10):

    Colocado de forma poco acertada en la banda izquierda. Se compenetró bien con el equipo, pero no aportó el empuje que España necesitaba.

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  • Luis De La FuenteGetty

    Suplentes y entrenador

    Pedri (7/10):

    Aportó más empuje ofensivo, algo que España necesitaba.

    Ferran Torres (10/10):

    El héroe del partido. Falló un par de ocasiones antes de marcar el gol de la victoria.

    Nico Williams (8/10):

    Revulsivo desde el banquillo: su velocidad y creatividad cambiaron el partido y dieron a España un plus ofensivo cuando el equipo se quedaba sin ideas.

    Mikel Merino (6/10):

    Se entregó al máximo. Falló una buena ocasión.

    Martín Zubimendi (N/A):

    Aportó energía extra en el centro del campo durante la prórroga.

    Eric García (sin puntuación):

    Jugó los últimos 20 minutos como central y cumplió.

    Luis de la Fuente (10/10):

    ¡Victoria! Su equipo dominó, pero faltó puntería. España no brilló hasta la prórroga, pero a él no le importará: ya suma dos títulos seguidos.