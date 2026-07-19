Valoraciones de los jugadores españoles ante Argentina: ¡Viva La Roja! Ferran Torres lidera a los campeones de Europa hacia la gloria mundialista con una final dominante

En Nueva Jersey, España dominó el partido durante 120 minutos sin recibir ni un tiro a puerta.

España mostró destellos al inicio: Lamine Yamal forzó una buena parada de Emi Martínez en los primeros 10 minutos. Luego controló el juego sin profundidad. Se mostró cauteloso y poco disparó; el zurdazo de Marc Cucurella, que rozó el poste, fue lo más peligroso.

En la segunda parte, La Roja mejoró al sumar más profundidad ofensiva: Nico Williams aportó velocidad por la izquierda y Ferran amplió el juego. Sin embargo, Emiliano Martínez reaccionó con varias paradas clave que mantuvieron el 0–0 hasta la prórroga, justo antes de que Enzo Fernández viera la segunda amarilla.

La tónica se mantuvo: España dominó la posesión, pero falló en la precisión y Martínez atajó todo lo que llegó.

Finalmente, Williams ganó el salto en el segundo palo y asistió a Ferran, que definió con espacio. Argentina reaccionó en el cierre, pero un bloqueo de Cubarsi evitó el drama.

GOAL puntúa a los jugadores de España en Nueva Jersey...