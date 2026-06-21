Valoraciones de los jugadores españoles ante Arabia Saudí: ¡Mejor tarde que nunca! Lamine Yamal y La Roja muestran su clase, y Mikel Oyarzabal se recupera con estilo en la goleada del Mundial

Tras el empate sin goles ante Cabo Verde en el debut, España mostró su superioridad. Yamal abrió el marcador al rematar un centro raso de Oyarzabal.

Oyarzabal, dispuesto a resarcirse de su discreta actuación anterior, marcó dos goles en tres minutos. Pudo completar el hat-trick, pero su disparo con el exterior golpeó el larguero.

Con el partido sentenciado, ambos salieron del campo en la segunda parte, pero España siguió insistiendo y marcó el cuarto poco después del descanso, cuando Hassan Al Tambakti desvió a su propia portería un remate de volea de Marc Cucurella.

Los cambios enfriaron el ritmo, pero Pedro Porro obligó al portero a lucirse y Ferran Torres falló un pase de gol de Mikel Merino.

Ya en el descuento, el VAR anuló otro tanto a Ferran por fuera de juego, detalle que apenas importó: España suma cuatro puntos en dos jornadas del Grupo H.

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