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Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Valoraciones de los jugadores españoles ante Arabia Saudí: ¡Mejor tarde que nunca! Lamine Yamal y La Roja muestran su clase, y Mikel Oyarzabal se recupera con estilo en la goleada del Mundial

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España
L. Yamal
M. Oyarzabal
World Cup
FEATURES
España vs Arabia Saudí

España debutó con victoria en el Mundial 2026 al vencer 4-0 a Arabia Saudí. Lamine Yamal abrió el marcador, Mikel Oyarzabal anotó un doblete y un autogol sentenciaron el pase a octavos con una jornada de antelación.

Tras el empate sin goles ante Cabo Verde en el debut, España mostró su superioridad. Yamal abrió el marcador al rematar un centro raso de Oyarzabal.

Oyarzabal, dispuesto a resarcirse de su discreta actuación anterior, marcó dos goles en tres minutos. Pudo completar el hat-trick, pero su disparo con el exterior golpeó el larguero.

Con el partido sentenciado, ambos salieron del campo en la segunda parte, pero España siguió insistiendo y marcó el cuarto poco después del descanso, cuando Hassan Al Tambakti desvió a su propia portería un remate de volea de Marc Cucurella.

Los cambios enfriaron el ritmo, pero Pedro Porro obligó al portero a lucirse y Ferran Torres falló un pase de gol de Mikel Merino.

Ya en el descuento, el VAR anuló otro tanto a Ferran por fuera de juego, detalle que apenas importó: España suma cuatro puntos en dos jornadas del Grupo H.

GOAL puntúa a los jugadores de España en Atlanta...

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Unai Simón (6/10):

    Hizo una parada fácil y poco más; salió bien a por el balón en un par de ocasiones.

    Pedro Porro (7/10):

    Se compenetró bien con Yamal en la primera parte y envió buenos pases al área. Tuvo mala suerte al ver cómo le paraban un disparo tras internarse en el área tras el descanso.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Mostró gran capacidad de recuperación ante dos peligrosos contraataques saudíes y serenidad para iniciar el juego desde atrás.

    Aymeric Laporte (8/10):

    Salió de la defensa para dar pases clave hacia los delanteros y asistió de cabeza el primer gol de Oyarzabal.

    Marc Cucurella (7/10):

    Se movió por dentro y por fuera de Baena para desequilibrar por la izquierda. Su cabezazo al segundo palo inició el tercero y su volea potente culminó el cuarto.

    • Anuncios
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    Mantuvo a España en marcha en el centro del campo y realizó un par de pases clave hacia delante. Clase discreta.

    Pedri (6/10):

    Mostró destellos de calidad, aunque perdió varios balones y sus disparos faltaron a la precisión.

    Dani Olmo (8/10):

    Se proyectó bien desde la posición de ‘10’ y dio varios pases inteligentes al borde del área. Asistió a Oyarzabal con un cabezazo para el 3-0.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Siempre peligroso con el balón, aunque a veces faltó precisión, y creó magia al regatear a los defensas. Abrió el marcador antes de ser sustituido en la segunda parte.

    Mikel Oyarzabal (9/10):

    Calló a sus críticos con estilo: asistente en el primer gol y autor de dos remates a bocajarro. Pudo completar el hat-trick antes de ser sustituido al descanso.

    Alex Baena (7/10):

    Muy activo por la banda izquierda, aportó buenos pases y ganó duelos uno contra uno. Completó una hora sólida antes de dejar su lugar a Williams.

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    Suplentes y entrenador

    Yeremy Pino (5/10):

    Le costó destacar tras sustituir a Yamal en el descanso.

    Ferran Torres (4/10):

    Se colocó bien, pero falló un par de ocasiones claras y le anularon un gol en el descuento por fuera de juego.

    Mikel Merino (6/10):

    Su gran pase en profundidad debió aprovecharla Ferran, pero se desperdició.

    Nico Williams (6/10):

    Brillante en sus 30 minutos.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Mantuvo el juego en el centro del campo durante los últimos 20 minutos.

    Luis de la Fuente (7/10):

    Recuperó a Yamal en el once y, tras el empate ante Cabo Verde, sus cambios funcionaron: Olmo como ’10’ natural. Además, dio descanso a sus estrellas en la segunda parte. Cumpleaños feliz para el seleccionador de La Roja.

World Cup
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