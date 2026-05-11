Valoraciones de los jugadores del Tottenham ante el Leeds: ¡¿En qué pensabas, Mathys Tel?! El goleador de los Spurs pasa de héroe a villano y el empate complica la permanencia en la Premier League

El Tottenham, con solo dos victorias locales en la temporada, tardó en arrancar ante un ambiente tenso. Antonin Kinsky evitó el gol de Joe Rodon con una mano sobre la línea, y eso despertó a los Spurs. Tel entró al área y su remate se desvió por encima del larguero; luego Pedro Porro disparó con fuerza, pero un defensa despejó sobre la línea. Acto seguido, Joao Palhinha se abrió paso entre varios rivales, aunque su tiro se marchó alto.

A los seis del segundo tiempo llegó el gol: Tel controló un despeje en la frontal y colocó un disparo potente al ángulo superior. Poco después pudo llegar el 2-0, pero Richarlison voleó por encima del larguero tras recibir en posición franca.

Aun así, la victoria se escapó. A 20 minutos del final, Tel dudó con un balón en el área y, en vez de despejar, intentó una chilena que impactó en Ampadu. Tras revisar el VAR, el árbitro Jarred Gillett señaló penalti y Dominic Calvert-Lewin lo transformó con calma.

En los 13 minutos de añadido, Kinsky evitó el segundo al despejar al larguero un disparo de Longstaff. El Leeds, además, sobrevivió a una última reclamación de penalti tras un ligero toque de Nmecha a Maddison.

Con este resultado, el Tottenham queda a dos puntos del West Ham, 18.º, a dos jornadas del final. Ahora visita Stamford Bridge para medirse al Chelsea.

GOAL puntúa a los jugadores de los Spurs desde el Tottenham Hotspur Stadium...