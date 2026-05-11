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Valoraciones de los jugadores del Tottenham ante el Leeds: ¡¿En qué pensabas, Mathys Tel?! El goleador de los Spurs pasa de héroe a villano y el empate complica la permanencia en la Premier League

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Tottenham vs Leeds
Leeds
M. Tel

El Tottenham dejó escapar dos puntos clave en su lucha por la permanencia al empatar 1-1 el lunes con un Leeds ya salvado. Los Spurs parecían encaminados hacia una victoria crucial cuando Mathys Tel marcó con un disparo imparable poco después del descanso, pero el francés se convirtió en el villano al cometer un penalti innecesario que regaló a los visitantes la oportunidad de meterse de nuevo en el partido a 20 minutos del final, y el equipo de Roberto De Zerbi fue incapaz de marcar el gol de la victoria.

El Tottenham, con solo dos victorias locales en la temporada, tardó en arrancar ante un ambiente tenso. Antonin Kinsky evitó el gol de Joe Rodon con una mano sobre la línea, y eso despertó a los Spurs. Tel entró al área y su remate se desvió por encima del larguero; luego Pedro Porro disparó con fuerza, pero un defensa despejó sobre la línea. Acto seguido, Joao Palhinha se abrió paso entre varios rivales, aunque su tiro se marchó alto.

A los seis del segundo tiempo llegó el gol: Tel controló un despeje en la frontal y colocó un disparo potente al ángulo superior. Poco después pudo llegar el 2-0, pero Richarlison voleó por encima del larguero tras recibir en posición franca.

Aun así, la victoria se escapó. A 20 minutos del final, Tel dudó con un balón en el área y, en vez de despejar, intentó una chilena que impactó en Ampadu. Tras revisar el VAR, el árbitro Jarred Gillett señaló penalti y Dominic Calvert-Lewin lo transformó con calma.

En los 13 minutos de añadido, Kinsky evitó el segundo al despejar al larguero un disparo de Longstaff. El Leeds, además, sobrevivió a una última reclamación de penalti tras un ligero toque de Nmecha a Maddison.

Con este resultado, el Tottenham queda a dos puntos del West Ham, 18.º, a dos jornadas del final. Ahora visita Stamford Bridge para medirse al Chelsea.

GOAL puntúa a los jugadores de los Spurs desde el Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Antonin Kinsky (7/10):

    Reaccionó a tiempo para evitar el cabezazo picado de Rodon. Calvert-Lewin no le dio opciones desde el punto de penalti, pero realizó una gran parada en los últimos minutos para salvar el punto.

    Pedro Porro (7/10):

    Subió al ataque cuando pudo y creó juego desde una posición invertida; un disparo certero suyo fue bloqueado justo antes de la línea de gol.

    Kevin Danso (5/10):

    Realizó una intervención crucial para cortar un peligroso centro de Mathys Tel hacia su propia área, pero fue amonestado por detener de forma antirreglamentaria un contraataque del Leeds y no impresionó en los duelos.

    Micky van de Ven (6/10):

    Presencia tranquila que ayudó a construir el juego desde atrás; realizó una gran entrada final para evitar el gol de Nmecha.

    Destiny Udogie (6/10):

    Dominó su duelo con Dan James, aunque quizá evitó un penalti por poco.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Joao Palhinha (6/10):

    Participó más en el ataque y debió marcar. Amonestado por falta dura.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Hizo el trabajo sucio y dio a su equipo una base para construir el juego ofensivo.

    Conor Gallagher (6/10):

    Presionó con fuerza, como de costumbre, pero no tuvo ni de lejos el impacto que tuvo en el último partido.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Randal Kolo Muani (6/10):

    Nuevamente activo y dispuesto a correr, aunque falto de precisión en el remate final; Richarlison desperdició la mejor ocasión que generó.

    Richarlison (5/10):

    Vivió de rechaces y falló su ocasión más clara. Le faltó velocidad en un par de sprints clave.

    Mathys Tel (6/10):

    Casi provoca un gol en contra con un pase descontrolado en su área, aunque luego marcó de forma elegante. Desperdició su buen trabajo con un extraño despeje que golpeó a Ampadu.

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Lucas Bergvall (5/10):

    No se metió en el partido ni creó nada destacable.

    James Maddison (6/10):

    Un regreso bienvenido, pero incapaz de desbloquear la defensa del Leeds desde el banquillo.

    Djed Spence (N/A):

    Entró al final para dar frescura a la zaga.

    Roberto De Zerbi (5/10):

    Su equipo no mostró la intensidad esperada y los Spurs volvieron a desmoronarse en casa. El error individual que costó la victoria escapó a su control.

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