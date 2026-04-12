Valoraciones de los jugadores del Inter Miami frente a los New York Red Bulls: Germán Berterame por fin marca, pero Julian Hall castiga a los Herons

El Miami desperdició una ocasión tempranera cuando Messi cedió a Berterame, quien erró con la portería vacía. Luego, los Red Bulls golpearon: Hall se marchó por la banda, superó a su marcador y asistió a Ruvalcaba, quien batió al portero.

Los Herons empataron en la última jugada del primer tiempo: centro de Rodrigo De Paul al segundo palo y remate de Mateo Silvetti al rincón inferior.

Messi falló un mano a mano en el 47’, pero Berterame, tras girar dentro del área, anotó su primer gol en la MLS.

Creyeron marcar el segundo a la hora de juego, pero Cade Cowell estaba ligeramente en fuera de juego en la jugada previa al remate de Robert Voloder. Sin embargo, empataron: Hall se giró, regateó a su marcador y centró para que Adri Mehmeti rematara a puerta.

Los visitantes buscaron el triunfo, pero Miami se mostró sólido atrás. Luis Suárez obligó a una gran parada a Ethan Horvath en el 90, y el empate terminó pareciendo justo.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami en el Nu Stadium...