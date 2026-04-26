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Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Valoraciones de los jugadores del Inter Miami ante el New England Revolution: Luis Suárez y Germán Berterame rescatan un punto en otro empate en casa en el Nu Stadium

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Inter Miami CF vs Revolución de Nueva Inglaterra
Revolución de Nueva Inglaterra
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L. Messi
G. Berterame
Luiz Suárez

Los Herons remontaron el partido, mientras Lionel Messi y sus compañeros siguen buscando la victoria en casa.

A la nueva «catedral» del Inter Miami aún le falta una victoria. El empate del sábado ante New England Revolution mantiene a los Herons invictos, pero sin ganar en el Nu Stadium tras tres partidos.

El empate sabatino se percibió más como un punto ganado que como dos perdidos, pues el Inter Miami remontó ante un sólido Revolution gracias a dos de sus estrellas menos reconocidas.

Un remate de Luis Suárez fue rechazado directamente a los pies de Germán Berterame, quien marcó su tercer gol de la temporada para igualar 1-1. Ese tanto alivia la presión sobre Berterame y resalta la creciente influencia de Suárez, quien busca un papel más protagónico en los Herons.

Ambos habían marcado juntos días antes en la victoria 2-0 sobre Real Salt Lake y, pese al poco descanso, el equipo comenzó bien. La primera parte fue un estudio posicional que invitó a ambos a atacar más tras el descanso. Casi lo logra Tadeo Allende, quien anotó en la segunda parte, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Sin embargo, los Revs golpearon primero: en el 57’, Carles Gil se plantó solo ante Dayne St. Clair y lo superó con un elegante globo que calló al público y animó a los visitantes. No obstante, esa ventaja se esfumó en el 76’ gracias al tanto de Berterame, que igualó el marcador. Los locales fueron los que más cerca estuvieron del triunfo, pero el portero visitante, Matt Turner, lo evitó con varias atajadas en los últimos minutos.

La búsqueda de la victoria local sigue y se trasladará al derbi ante el Orlando City el próximo fin de semana.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el Nu Stadium...

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (6/10):

    Se mostró algo frustrado por el gol encajado, aunque la responsabilidad recayó más en sus compañeros de delante por la pérdida de marca sobre Gil. Realizó una atajada final para asegurar el resultado.

    Noah Allen: (6/10).

    Bien en la primera parte, pero fue sustituido antes del descanso para buscar más profundidad ofensiva.

    Micael (6/10):

    Bastante sólido. No pasó por muchos momentos de nerviosismo.

    Maxi Falcon (5/10):

    Podría haber reaccionado mejor en el gol de los Revs, pero evitó una contra al final.

    Gonzalo Lujan (7/10):

    El más sólido de los tres centrales y el menos culpable del gol de los Revs.

    Facundo Mura (6/10):

    Estuvo bien. Sin destacar ni en ataque ni en defensa.

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  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Centro del campo

    David Ruiz (5/10):

    Perdió a Gil en el gol, dejando que el mejor jugador de los Revs marcara sin oposición. Fue sustituido poco después.

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Dirigió el juego toda la noche y, en otro partido, habría sumado varias asistencias merecidas.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Ataque

    Luis Suárez (8/10):

    Comenzó bien, aunque luego decayó. Aun así, protagonizó el momento clave: su rebote lo aprovechó Berterame para marcar.

    Germán Berterame (8/10):

    El tanto quizá calme a los críticos. El delantero gana ritmo, aunque este remate fue de puro oportunismo.

    Lionel Messi (7/10):

    Recorrió todo el campo y probó varios disparos que rozaron el gol, pero los Revs lo marcaron bien y le obligaron a tirar desde fuera del área.

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Tadeo Allende (7/10):

    Sufrió mala suerte cuando le anularon un gol que quizá no debió anularse. Necesita marcar, pues aún no ha visto puerta esta temporada.

    Ian Fray (5/10):

    Desaprovechó una ocasión de oro para empatar; seguro que la lamenta.

    Preston Plambeck (8/10):

    Debut soñado: aportó frescura, implicó a su equipo y solo Matt Turner evitó su gol. Muy alentador.

    Ezequiel Abadia-Reda (7/10):

    Muy seguro con el balón y completó los 11 pases que intentó.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Hay que darle crédito por sus cambios, ya que confió en que algunos jóvenes darían la talla. Lo hicieron, y eso permitió a sus líderes más veteranos hacer lo suyo y, en última instancia, sumar un punto.

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