Los Spurs empezaron fuertes y casi se adelantan a los 11 minutos, cuando Mathys Tel estrelló un cabezazo en el poste desde seis metros. Los locales respondieron con un tiro libre de Enzo que también golpeó el poste, y luego Cole Palmer obligó al portero a desviar su disparo con efecto.

Poco después, Fernández lanzó desde 30 metros y, con efecto, batió a Kinsky, que perdió la trayectoria del balón. En el descuento, Palmer pudo ampliar la ventaja, pero su disparo raso se marchó ligeramente desviado.

Tras el descanso el Tottenham no reaccionó y los Blues ampliaron la ventaja: Kolo Muani erró en el centro del campo, Fernández controló un pase profundo y asistió a Santos, que marcó a placer.

Los Spurs recortaron distancias poco después con un remate a puerta vacía de Richarlison, pero no lograron el tanto que les hubiera dado la permanencia en un final desordenado.

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