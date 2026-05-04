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Palmer Cucurella Chelsea Forest GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Valoraciones de los jugadores del Chelsea ante el Nottingham Forest: Cole Palmer y Marc Cucurella firmaron actuaciones decepcionantes, y los Blues, en un partido desastroso, vieron esfumarse sus opciones de acabar entre los cinco primeros

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Chelsea vs Nottingham Forest

Las esperanzas del Chelsea de terminar entre los cinco primeros de la Premier League se desvanecieron el lunes tras perder 3-1 ante el Nottingham Forest en un partido vergonzoso. Cole Palmer falló un penalti, y la racha de derrotas del Chelsea en la liga llegó a seis, por lo que su clasificación para la Liga de Campeones pende de un hilo.

El Forest hizo ocho cambios para la vuelta de semifinales de la Europa League ante el Aston Villa, lo que dejaba al Chelsea como claro favorito. Sin embargo, los Blues se quedaron 1-0 abajo a los 98 segundos, cuando Taiwo Awoniyi cabeceó en el segundo palo un centro de Dilane Bakwa.

Enzo Fernández estrelló un balón en el poste en la reacción inmediata del Chelsea, pero antes del minuto 15 llegó el 2-0: Malo Gusto derribó a Awoniyi en el área e Igor Jesús transformó el penalti.

Justo antes del descanso, un fuerte choque de cabezas entre Zach Abbott y Jesse Derry provocó un penalti a favor del Chelsea. Tras 12 minutos de atención médica a Derry, debutante en la Premier, Palmer lanzó y Matz Sels detuvo.

Tras el descanso llegó el tercero: Gibbs-White se plantó solo ante la defensa y asistió a Awoniyi, que marcó a puerta vacía.

El VAR anuló un posible gol de Pedro por fuera de juego y Sels detuvo otro intento de Palmer, hasta que, en el descuento, Pedro marcó de espectacular chilena. Pese a ello, el Chelsea sigue noveno y ve alejarse la opción de Europa vía liga.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (5/10):

    Poco pudo hacer en los goles del Forest; el resto del partido fue seguro. Tuvo que retirarse por lesión en la cabeza a mitad del segundo tiempo.

    Malo Gusto (3/10):

    Tiró estúpidamente de Awoniyi hacia atrás y provocó el penalti. Llevó el balón hasta la línea de medio campo con regularidad, pero luego no hizo gran cosa con él hasta que su centro dio lugar al gol del honor de Pedro.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Perdió a Awoniyi en los dos goles del delantero del Forest. Realizó un par de entradas decentes, pero estuvo lejos de su mejor nivel.

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Pareció torpe ante los movimientos de Jesús y ralentizó el juego. Fue sustituido por Colwill al descanso.

    Marc Cucurella (2/10):

    Bakwa lo superó con facilidad: participó en el primer gol de Awoniyi y centró el balón que derivó en penalti. Nervioso y impreciso en los despejes.

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Romeo Lavia (4/10):

    El Forest se coló con frecuencia tras el centro del campo del Chelsea, en parte por la falta de disciplina posicional de Lavia, quien además aportó poco con el balón. Fue reemplazado por Santos antes del minuto 60.

    Moisés Caicedo (4/10):

    No controló el centro del campo y perdió de vista la carrera de Gibbs-White en la jugada previa al tercer gol del Forest.

    Enzo Fernández (5/10):

    Tuvo mala suerte al ver cómo su disparo se estrellaba en el poste con el 1-0, pero se desvaneció por completo a medida que avanzaba el partido.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Cole Palmer (2/10):

    Un lamentable penalti resumió su tarde. Lanzó un tiro con efecto que se fue por poco, pero por lo demás su rendimiento fue pésimo. Ya sea por cuestiones físicas o no, parece una sombra de lo que era.

    Joao Pedro (4/10):

    Su habitual y excelente juego de contención brilló por su ausencia, y tuvo suerte de evitar una tarjeta amarilla por una simulación desesperada en la primera parte. Se desplazó a la izquierda tras la lesión de Derry y no lo hizo mucho mejor hasta que su magnífico gol acrobático dio a los aficionados locales que quedaban en el estadio algo por lo que animar.

    Jesse Derry (5/10):

    Mostró confianza en su debut en la Premier League pese a algunos sustos defensivos iniciales. Tuvo que retirarse por lo que pareció una grave lesión tras la jugada del penalti al final del primer tiempo.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Liam Delap (3/10):

    Salió con el Derry justo antes del descanso, pero la defensa del Forest lo neutralizó. Vió la amarilla por protestar cuando la frustración estalló.

    Levi Colwill (4/10):

    Debutó esta temporada tras una lesión de ligamento cruzado anterior, pero mostró falta de ritmo.

    Andrey Santos (5/10):

    Salió por Lavia y se limitó a pases sencillos en el centro del campo.

    Filip Jorgensen (6/10):

    Sustituyó al sangrante Sánchez en el último cuarto, pero nunca se exigió al máximo.

    Calum McFarlane (3/10):

    Es comprensible que se ciñera a los jugadores que brillaron en la semifinal de la FA Cup, pero su equipo no pareció preparado para lo que le lanzó el Forest. Con pocas opciones ofensivas en el banquillo, era difícil esperar un cambio de rumbo, y él mostró poco para inspirar una remontada.

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