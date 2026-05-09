No es la primera vez esta temporada que el Chelsea se ve por detrás en el marcador desde el principio, tras un disparo con efecto de Ryan Gravenberch desde 20 metros. Los locales también pudieron haber marcado el 2-0, pero Virgil van Dijk envió el balón por encima del larguero tras una ocasión clarísima, cuando un centro le dejó solo en el segundo palo.

Los Blues se fueron metiendo poco a poco en el partido, y Marc Cucurella puso a prueba a Giorgi Mamardashvili con un disparo cruzado tras colarse a la espalda de la defensa del Liverpool. Sin embargo, el portero de los Reds no pudo hacer nada para detener el tiro libre raso de Fernández, ya que la carrera de Wesley Fofana por el primer palo distrajo lo suficiente a Mamardashvili como para que el balón se colara por la esquina inferior.

Antes del descanso, Fernández obligó a otra parada a Mamardashvili y, tras el descanso, el Chelsea siguió presionando; Cole Palmer marcó, pero se anuló por un ligero fuera de juego de Cucurella. Sin embargo, eso reactivó al Liverpool: primero anularon un gol a Curtis Jones, luego Filip Jorgensen detuvo a Dominik Szoboszlai y el mismo Szoboszlai golpeó el poste.

Van Dijk remató al larguero en la recta final, pero el marcador ya no se movió.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Anfield...