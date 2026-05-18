Valoraciones de los jugadores del Arsenal vs. Burnley: ¡Solo queda un partido! Kai Havertz brilló y dejó a los Gunners a un paso del ansiado título de la Premier League

Desde el inicio se planteó un duelo de ataque contra defensa: los Clarets se replegaron en un bloque bajo, pero era cuestión de tiempo que el Arsenal marcara. Al cuarto de hora, Trossard golpeó el poste tras combinar con Eze, y un centro peligroso de Saka cruzó toda la portería.

Los Gunners reclamaron penalti cuando Saka cayó en el área pequeña, aunque parecía más sencillo rematar el centro raso de Havertz. Las imágenes mostraron que el inglés golpeó la pierna de Lucas Pires al disparar y el VAR confirmó la decisión de no pitar penalti.

En la segunda parte el Arsenal perdió el rumbo y el partido se tornó tenso. Eze falló dos ocasiones en dos minutos tras la reanudación, incluida una volea que rozó el larguero.

A los 20 minutos del final, Havertz evitó la roja tras una entrada dura sobre Ugochukwu que el VAR no consideró falta grave.

El Arsenal aguantó un final irregular y se llevó tres puntos vitales. El título será suyo si el City falla ante el Bournemouth el martes; de lo contrario, probablemente deban ganar al Palace en la última jornada, mientras el City visita al Villa.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates...