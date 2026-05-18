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Valoraciones de los jugadores del Arsenal vs. Burnley: ¡Solo queda un partido! Kai Havertz brilló y dejó a los Gunners a un paso del ansiado título de la Premier League

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Arsenal vs Burnley
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K. Havertz

No fue un partido bonito, pero el Arsenal está a un triunfo de ser campeón de la Premier League tras ganar 1-0 al descendido Burnley el lunes. Kai Havertz marcó de cabezazo a balón parado y luego se salvó de la expulsión. El alemán cabeceó un córner de Bukayo Saka justo antes del descanso y tuvo suerte de no ser expulsado después. El 1-0 hace que los Gunners sean campeones si el Manchester City tropieza ante el Bournemouth, en racha, el martes.

Desde el inicio se planteó un duelo de ataque contra defensa: los Clarets se replegaron en un bloque bajo, pero era cuestión de tiempo que el Arsenal marcara. Al cuarto de hora, Trossard golpeó el poste tras combinar con Eze, y un centro peligroso de Saka cruzó toda la portería.

Los Gunners reclamaron penalti cuando Saka cayó en el área pequeña, aunque parecía más sencillo rematar el centro raso de Havertz. Las imágenes mostraron que el inglés golpeó la pierna de Lucas Pires al disparar y el VAR confirmó la decisión de no pitar penalti.

En la segunda parte el Arsenal perdió el rumbo y el partido se tornó tenso. Eze falló dos ocasiones en dos minutos tras la reanudación, incluida una volea que rozó el larguero.

A los 20 minutos del final, Havertz evitó la roja tras una entrada dura sobre Ugochukwu que el VAR no consideró falta grave.

El Arsenal aguantó un final irregular y se llevó tres puntos vitales. El título será suyo si el City falla ante el Bournemouth el martes; de lo contrario, probablemente deban ganar al Palace en la última jornada, mientras el City visita al Villa.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Emirates...

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    David Raya (6/10):

    Básicamente un espectador, aunque tuvo que estirarse para ver cómo un disparo temprano se iba desviado.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Aportó en ataque buscando la combinación con Saka y defendió con atención cuando se le requirió.

    William Saliba (6/10):

    Dominó el balón y ganó el duelo físico ante Zian Flemming.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Actuó como centrocampista, adelantándose para iniciar el juego ofensivo.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    El italiano ofreció una actuación sobria y llegó a posiciones ofensivas prometedoras.

    • Anuncios
  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Declan Rice (7/10):

    Completó su labor habitual y realizó una gran intervención dentro del área para proteger la ventaja.

    Martin Odegaard (6/10):

    A veces retuvo demasiado el balón, pero siempre buscó avanzar el juego.

    Eberechi Eze (6/10):

    Siempre buscó crear peligro. Desaprovechó dos buenas ocasiones y tuvo suerte de que no le castigaran por un pase impreciso, lo que provocó el enfado de la afición local.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Córner perfecto para el cabezazo de Havertz y estuvo a punto de marcar un golazo. Trabajó en defensa.

    Kai Havertz (7/10):

    Marcó de cabeza tras una ocasión dudosa y tuvo suerte al evitar la roja antes de ser sustituido.

    Leandro Trossard (7/10):

    Pegó un potente disparo raso al poste. Mucha inteligencia en el juego de pies y en sus movimientos.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Piero Hincapie (6/10):

    Menos influyente que Calafiori, su labor fue aguantar hasta el final.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Corrió mucho, pero no encontró el hueco para sentenciar el partido ante el Burnley.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Se metió de lleno en la batalla del centro del campo cuando el partido se volvió caótico.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Salió en el descuento.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Igual que Martinelli, para cerrar el partido.

    Mikel Arteta (6/10):

    El partido no fue bonito, pero para Arteta solo importaba el resultado. Se quedan con el 1-0. Queda un partido más.

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