Según se ha informado, la entrada más barata para el Miami Stadium rondaba los 2.600 dólares en reventa, uno de los partidos más caros de la fase de grupos. Es probable que los aficionados de Portugal quieran que les devuelvan el dinero.

A pesar de contar con Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto y otros, la Seleção nunca arrancó en ataque y, como resultado, cedió a Colombia sus escasas esperanzas de ganar el Grupo K. En realidad, Portugal podría haber perdido fácilmente.

La primera parte fue igualada, con una ligera ventaja colombiana en la posesión (55-45). En el 39’, Fernandes disparó a bocajarro, pero Camilo Vargas lo detuvo. Al inicio del segundo tiempo, un mal pase colombiano generó un dos contra uno para João Félix y Ronaldo ante Jhon Lucumí, pero el árbitro anuló la jugada por fuera de juego de Ronaldo.

A partir de ahí, el partido fue un monólogo de Colombia, que contó con un fuerte apoyo del público presente en el estadio. Los Cafeteros realizaron 11 disparos en la segunda parte, tres de ellos a puerta, y estuvieron a punto de romper el empate cuando James Rodríguez lanzó un potente disparo desde lejos hacia una portería desguarnecida, pero el balón rebotó en un defensa portugués.

En el descuento, Davinson Sánchez cabeceó por encima de Diogo Costa —excelente con seis paradas—, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego tras revisar el VAR.

Al final, Roberto Martínez y su equipo se llevaron un punto y el segundo puesto del grupo, aunque el seleccionador portugués tendrá que explicar una actuación marcada por la falta de puntería, los errores defensivos y una escapada milagrosa.