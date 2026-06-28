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Valoraciones de los jugadores de Portugal ante Colombia: un apático Cristiano Ronaldo y su equipo tuvieron suerte de escapar con un empate en Miami tras la avalancha de goles en la segunda parte

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FEATURES
Colombia vs Portugal
Colombia
Portugal
World Cup
C. Ronaldo
James Rodriguéz

Portugal ayudó a Colombia a hacer historia, pero no de la que ambas querían. En un caliente Miami Stadium, los Cafeteros firmaron el primer 0-0 de su centenario en un Mundial, y Portugal cargó con la culpa tras fallar varias ocasiones claras.

Según se ha informado, la entrada más barata para el Miami Stadium rondaba los 2.600 dólares en reventa, uno de los partidos más caros de la fase de grupos. Es probable que los aficionados de Portugal quieran que les devuelvan el dinero.

A pesar de contar con Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto y otros, la Seleção nunca arrancó en ataque y, como resultado, cedió a Colombia sus escasas esperanzas de ganar el Grupo K. En realidad, Portugal podría haber perdido fácilmente.

La primera parte fue igualada, con una ligera ventaja colombiana en la posesión (55-45). En el 39’, Fernandes disparó a bocajarro, pero Camilo Vargas lo detuvo. Al inicio del segundo tiempo, un mal pase colombiano generó un dos contra uno para João Félix y Ronaldo ante Jhon Lucumí, pero el árbitro anuló la jugada por fuera de juego de Ronaldo.

A partir de ahí, el partido fue un monólogo de Colombia, que contó con un fuerte apoyo del público presente en el estadio. Los Cafeteros realizaron 11 disparos en la segunda parte, tres de ellos a puerta, y estuvieron a punto de romper el empate cuando James Rodríguez lanzó un potente disparo desde lejos hacia una portería desguarnecida, pero el balón rebotó en un defensa portugués.

En el descuento, Davinson Sánchez cabeceó por encima de Diogo Costa —excelente con seis paradas—, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego tras revisar el VAR.

Al final, Roberto Martínez y su equipo se llevaron un punto y el segundo puesto del grupo, aunque el seleccionador portugués tendrá que explicar una actuación marcada por la falta de puntería, los errores defensivos y una escapada milagrosa.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Diogo Costa (9/10):

    Sin duda el mejor del partido, con paradas decisivas. Sin este portero de 26 años, Portugal habría perdido y podría haber empatado con la República Democrática del Congo en el Grupo K.

    João Cancelo (6/10):

    Actuación normal antes de ser sustituido al descanso. Participó en la banda derecha con pases precisos, pero sin profundidad.

    Rúben Dias (7/10):

    Pareció un paso lento la mayor parte del encuentro, pero salvó con un cabezazo espectacular una ocasión de Luis Suárez en el 90.

    Renato Veiga (8/10):

    Excelente toda la noche, clave para contener el ambicioso ataque colombiano.

    Nuno Mendes (7/10):

    Más incisivo en ataque, con seis pases al último tercio, y cuatro recuperaciones.

    • Anuncios
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    Centro del campo

    Ruben Neves (6/10):

    Titular por delante de João Neves, algo que Roberto Martínez corrigió en la segunda parte. Tuvo muchos toques de balón y se mostró activo, pero faltó precisión en sus pases y no logró asistir a Fernandes ni a Ronaldo.

    Vitinha (8/10):

    Impresionante en el pase (54/54), creó una gran ocasión y cubrió todo el campo.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Poco participativo durante 70 minutos, luego aportó en los últimos 20. Acertó los cinco pases largos, pero le faltó acierto en el último tercio. Falló una ocasión clara y podría haber marcado dos goles en la primera parte; seguro que los echará de menos. Ayudó en defensa al final.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    João Félix (6/10):

    Generó la mejor ocasión, pero Ronaldo se adelantó en fuera de juego. Aportó tres acciones defensivas, aunque su falta de velocidad le penaliza en la banda.

    Pedro Neto (6/10):

    Tuvo el problema contrario al de Félix: mucha velocidad, pero poca claridad al recibir.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    En su mejor momento habría dominado el partido, pues la compacta zaga colombiana le habría dado espacio. Pero tiene 41 años y ya no tiene las piernas de antes. Se notó. Su impacto en la construcción del ataque fue muy limitado. Además, falló tres o cuatro ocasiones, dos de ellas claras. No fue su noche.

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    Suplentes y entrenador

    Diogo Dalot (7/10):

    Ofreció 45 minutos de buen juego tanto en ataque como en defensa.

    João Neves (5/10):

    Martínez fue criticado en las redes por dejarlo fuera del once, pero quizá tuvo razón: corrió mucho sin influir en el partido.

    Samu (6/10):

    Entró para aportar frescura y no decepcionó.

    Rafael Leão (7/10):

    El jugador del AC Milan quizá hizo replantearse a Martínez su once tras brillar en solo 20 minutos: lideró los regates (tres) y siempre fue incisivo.

    Matheus Nunes (sin puntuación):

    Entró en el 90.

    Roberto Martínez (5/10):

    Tomó decisiones confusas en la alineación y, salvo en un partido, aún no ha encontrado el lugar adecuado para su jugador más destacado, Ronaldo. A esta selección de Portugal le falta contundencia en ataque, y es responsabilidad del seleccionador organizar mejor al equipo para sacar lo mejor del grupo. Necesita desesperadamente seguir el ejemplo de la Argentina de Lionel Scaloni.