Los escandinavos volvieron al Mundial tras 28 años con un inicio nervioso, pero Haaland, la máquina goleadora del City, calmó los ánimos al rematar un centro en el segundo palo antes de la media hora.

Contra todo pronóstico, Irak empató a los 10 minutos con un potente cabezazo de Ayman Hussein, pero la igualdad duró poco: la presión constante de Haaland rindió frutos. Aprovechó un pase atrás defectuoso y, aunque el portero iraquí reaccionó tarde, su despeje rebotó en la rodilla del delantero y entró.

Antes del descanso, Irak respondió con una volea que David Moller Wolfe desvió y un disparo de Akam Hashem que rozó el larguero.

Tras el descanso Noruega controló más y sentenció con el 3-1 de Leo Ostigard a diez minutos del final. Haaland falló el triplete, pero un cabezazo suyo obligó a un defensa iraquí a meterla en su propia portería.

GOAL puntúa a los jugadores de Noruega en Boston...