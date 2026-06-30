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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Valoraciones de los jugadores de Noruega frente a Costa de Marfil: ¡Erling Haaland es imparable! Su gol en los últimos minutos clasifica a los escandinavos para los octavos de final del Mundial, mientras que la heroicidad de Amad Diallo resulta inútil

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Noruega
Ivory Coast
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Ivory Coast vs Noruega
A. Nusa

Como era de esperar, Erling Haaland fue el héroe de Noruega: su gol en los últimos minutos dio la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil y clasificó a los escandinavos para los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirán a Brasil. El ariete del Manchester City permaneció discreto gran parte del encuentro, hasta que apareció para anotar el tanto de la victoria a cuatro minutos del final en Dallas, después de que Amad Diallo, del Manchester United, igualara el marcador para los Elefantes.

La selección africana dominó la primera parte, pero sin crear ocasiones claras. Justo antes del descanso, un genial pase de Martin Odegaard permitió a Antonio Nusa entrar en el área y marcar por la escuadra.

El tanto animó a Noruega, que falló dos ocasiones claras: Haaland remató de volea floja y, en el córner posterior, no alcanzó el cabezazo de Sorloth, que se marchó desviado.

En la segunda parte, el suplente de Costa de Marfil, Amad, bloqueó un disparo en la línea y, en la otra portería, combinó con Nicolas Pépé para empatar: entró al área, dribló a un defensa y remató desde cerca.

Sin embargo, Noruega no se rindió: a cuatro minutos del final, Patrick Berg asistió a Haaland y el balón, tras un rebote, entró lentamente. Amad pudo forzar la prórroga con un tiro libre en el 96’, pero Nyland lo despejó con la mano.

GOAL puntúa a los jugadores de Noruega en Dallas...

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Orjan Nyland (7/10):

    Poco trabajo al principio, pero hizo una buena parada a Pepe tras el descanso y controló su área. Gran atajada en el descuento.

    Marcus Pedersen (5/10):

    Aprovechó cada ocasión para sumarse al ataque, aunque mostró temor ante la velocidad de Yan Diomande.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    El jugador del Brentford disfrutó del duelo físico contra Ange-Yoan Bonny y se mostró muy sólido.

    Torbjørn Heggem (6/10):

    Realizó una intervención clave en su área pequeña y un bloqueo en la línea de gol le impidió anotar.

    David Moller Wolfe (5/10):

    Se proyectó en ataque, pero sufrió ante el habilidoso Pepe. Tuvo suerte de no ser sancionado tras una entrada a Diomande y podría haber hecho más para frenar la carrera de Amad.

    • Anuncios
  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Sander Berge (5/10):

    Tuvo mucho el balón, pero se mostró demasiado conservador cuando lo tenía en los pies. No hizo lo suficiente para frenar a Amad.

    Patrick Berg (7/10):

    Cubrió mucho terreno y ganó duelos. Realizó una gran carrera como tercer hombre y asistió a Haaland en el gol de la victoria.

    Martin Odegaard (6/10):

    Le costó abrir el marcador antes de sumar su tercera asistencia en otros tantos partidos con el gol de Nusa. A menudo se mostró demasiado lento con el balón.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Alexander Sorloth (5/10):

    Jugó como extremo, pero causó estragos al desmarcarse hacia el interior gracias a su juego aéreo.

    Erling Haaland (7/10):

    Dejó escapar un par de ocasiones y se desvaneció del partido hasta marcar el gol de la victoria.

    Antonio Nusa (7/10):

    Le costó entrar en juego, pero firmó un chispazo de magia que dio la ventaja a su selección. También mostró buenos momentos con el balón.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Suplentes y entrenador

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Desaprovechó algunas posiciones bastante buenas.

    Oscar Bobb (7/10):

    Magnífico pase en la jugada que dio lugar al gol de la victoria.

    Fredrik Aursnes (sin puntuación):

    Entró para cubrir el lateral derecho en los últimos compases.

    Stale Solbakken (7/10):

    Estará encantado de que sus suplentes marcaran la diferencia, ya que su equipo vuelve a hacer historia en Norteamérica.