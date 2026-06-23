Ante un abarrotado estadio de Nueva York/Nueva Jersey, con ruidosos aficionados noruegos animando como un barco vikingo, Senegal golpeó primero. Martin Ødegaard lanzó un peligroso tiro libre al área, pero Edouard Mendy respondió con una brillante parada con el pie.

Poco a poco Noruega presionó más y forzó errores. El ingresado Marcus Pedersen aprovechó un pase atrás defectuoso de Kalidou Koulibaly y batió a Mendy para el 1-0 en el 43’.

Tras el descanso, Noruega amplió la ventaja. En el 47’, Haaland recibió un pase profundo de Ødegaard y batió a Mendy para el 2-0. Senegal respondió seis minutos después: contraataque liderado por Mané, quien asistió con un taconazo a Sarr para el 2-1.

La alegría duró poco: en el 53’ Haaland aprovechó un nuevo error defensivo y marcó el 3-1.

A los dos minutos de los nueve de añadido, aprovechó un error defensivo y marcó el 3-2. El gol reanimó a una selección de Senegal que ha vivido entre la polémica desde el inicio del Mundial.

Según Opta Sports, Haaland es el sexto jugador en la historia del Mundial que marca más de un gol en cada uno de sus dos primeros partidos, tras Harry Kane en 2018 y Just Fontaine en 1958.

Noruega, que no jugaba un Mundial desde 1998, ya está en eliminatorias. Sin embargo, aún debe luchar: iguala a puntos con Francia y solo la diferencia de goles la sitúa segunda del Grupo I. Ambos se verán las caras el viernes para definir el primer puesto.