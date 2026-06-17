Los escandinavos volvieron al Mundial tras 28 años con un inicio nervioso, pero Haaland, la máquina goleadora del City, calmó los ánimos al rematar de tacón un centro al segundo palo antes del minuto 30.
Contra todo pronóstico, Irak empató a los 10 minutos con un potente cabezazo de Ayman Hussein, pero la igualdad duró poco: la presión constante de Haaland rindió frutos al aprovechar un pase atrás flojo que el portero iraquí no pudo despejar, y el balón terminó en la red tras rebotar en su rodilla.
Antes del descanso, Irak respondió con una volea que David Moller Wolfe desvió y un disparo de Akam Hashem que rozó el larguero.
Tras el descanso Noruega controló más y sentenció con el 3-1 de Leo Ostigard a diez minutos del final. Haaland falló el triplete, pero un cabezazo suyo obligó a un defensa iraquí a meterla en su propia portería.
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