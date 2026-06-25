El mensaje ha sido claro: los 26 jugadores están listos para aportar. Tras usar a todos los jugadores de campo en la fase de grupos, México hizo historia en el Estadio Azteca con otra gran actuación.

Mateo Chávez abrió el marcador en el 55’ tras una jugada de Luis Romo, y seis minutos después Julián Quiñones amplió la ventaja tras pase de Jorge Sánchez. En el descuento, Álvaro Fidalgo cerró el 3-0 tras asistencia de Roberto Alvarado.





El once inicial ante la República Checa promedió 27 años y 38 días, el más joven desde 2006, cuando ante Portugal fue de 26 años y 341 días.

El futuro es prometedor, pero el presente ilusiona a todo el país.

GOAL puntúa a los jugadores de México tras su victoria sobre la República Checa en el Estadio Azteca...



