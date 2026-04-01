Valoraciones de los jugadores de la selección masculina de fútbol de EE. UU. contra Portugal: Christian Pulisic y compañía se ven superados por la calidad del rival en su segunda derrota consecutiva

ATLANTA -- Tras un fin de semana en el que se habló mucho de intensidad, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos salió al campo con garra. No faltó esfuerzo ni lucha frente a Portugal, sobre todo al principio. Hubo momentos que dejarán a Mauricio Pochettino frustrado, sí, pero, en general, consiguió gran parte de lo que había pedido.

Lo que le faltó a la selección estadounidense el martes fueron momentos de verdadera calidad. A Portugal sí le hubo, y esa fue la diferencia en la victoria por 2-0.

Bruno Fernandes, la superestrella del Manchester United, dio las asistencias en ambos goles. Trincao aprovechó al máximo la suya en la primera parte, ocupando todo el espacio que Fernandes le abrió para marcar el primer tanto. João Félix también aprovechó su oportunidad, castigando a la selección estadounidense por una defensa horrible a balón parado con un remate fantástico desde fuera del área. Esos momentos marcaron la diferencia, y ambos dejarán a la selección estadounidense frustrada.

Para empeorar las cosas, la selección estadounidense también tuvo sus momentos. Christian Pulisic, cuya racha sin marcar sigue siendo tema de conversación, tuvo algunas buenas ocasiones de gol. La estrella estadounidense lleva ya ocho partidos internacionales (534 minutos) sin marcar, su racha más larga sin marcar con la selección y la segunda más larga en minutos.

Hubo otros que también estuvieron cerca. Malik Tillman obligó al portero a realizar una parada al principio del partido. Weston McKennie, en los primeros compases del encuentro, envió un balón fuera. Folarin Balogun, que salió desde el banquillo, también falló una ocasión.

¿Es la falta de acierto y calidad motivo de preocupación de cara al Mundial? Podría serlo. Pero también hay que tener en cuenta que se trataba de una selección de Portugal capaz de luchar por el título este verano. Era inevitable que crearan momentos de magia. Estados Unidos no encontró ninguno propio, y por eso esto acaba siendo otra derrota por varios goles ante una potencia europea.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos desde el Mercedes-Benz Stadium...