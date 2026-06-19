Primero llegó el silencio, luego el estruendo. La multitud rugía mientras Alex Freeman corría por la banda sin rumbo fijo. Alrededor ondeaban banderas y volaban bufandas; empezaban las celebraciones. Ante miles de fanáticos en Seattle, quedó claro: la selección masculina de fútbol de EE. UU. lo volvía a lograr.

Una semana después de su histórico debut 4-1 ante Paraguay, el equipo sumó su segundo triunfo al vencer 2-0 a Australia y selló su pase a la siguiente ronda. Por segunda vez en una semana, Estados Unidos dominó a un rival de peso para sumar tres puntos en el Mundial, y lo hizo sin su estrella, Christian Pulisic, quien se perdió el partido por una lesión en la pantorrilla.

Otra vez el partido se abrió temprano, con un autogol. A los 11 minutos, tras algunos disparos de advertencia de ambos equipos, Folarin Balogun superó a la defensa australiana y entró al área. Su pase raso obligó a Cameron Burgess a desviar el balón a su propia portería. Un gol clave para la tranquilidad y el plan de juego de Estados Unidos. Desde ahí, el equipo no bajó el ritmo.

En los últimos instantes de la primera parte, Freeman remató de cabeza desde corta distancia tras un despeje a disparo de Sergino Dest. El linier anuló el tanto por fuera de juego, pero el VAR lo validó minutos después.

El tanto, confirmado tras la revisión del VAR, les garantizó el pase a octavos. Podrán ser primeros de grupo si Paraguay ayuda el viernes.

Llegaron a esta posición gracias a dos grandes actuaciones que han elevado las expectativas del fútbol estadounidense en un Mundial. El público les apoyó el viernes y ese respaldo crecerá si mantienen este nivel en el gran escenario.

GOAL valora a los jugadores de la selección estadounidense de Seattle...