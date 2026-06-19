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Alex Freeman, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de la selección masculina de fútbol de EE. UU. contra Australia: Folarin Balogun y Alex Freeman brillan mientras los estadounidenses vencieron a los Socceroos y avanzaron a los octavos de final del Mundial

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USA vs Australia

Tras debutar con una contundente victoria sobre Paraguay, los estadounidenses volvieron a imponerse ante un ruidoso público en Seattle.

Primero llegó el silencio, luego el estruendo. La multitud rugía mientras Alex Freeman corría por la banda sin rumbo fijo. Alrededor ondeaban banderas y volaban bufandas; empezaban las celebraciones. Ante miles de fanáticos en Seattle, quedó claro: la selección masculina de fútbol de EE. UU. lo volvía a lograr.

Una semana después de su histórico debut 4-1 ante Paraguay, el equipo sumó su segundo triunfo al vencer 2-0 a Australia y selló su pase a la siguiente ronda. Por segunda vez en una semana, Estados Unidos dominó a un rival de peso para sumar tres puntos en el Mundial, y lo hizo sin su estrella, Christian Pulisic, quien se perdió el partido por una lesión en la pantorrilla.

Otra vez el partido se abrió temprano, con un autogol. A los 11 minutos, tras algunos disparos de advertencia de ambos equipos, Folarin Balogun superó a la defensa australiana y entró al área. Su pase raso obligó a Cameron Burgess a desviar el balón a su propia portería. Un gol clave para la tranquilidad y el plan de juego de Estados Unidos. Desde ahí, el equipo no bajó el ritmo.

En los últimos instantes de la primera parte, Freeman remató de cabeza desde corta distancia tras un despeje a disparo de Sergino Dest. El linier anuló el tanto por fuera de juego, pero el VAR lo validó minutos después.

El tanto, confirmado tras la revisión del VAR, les garantizó el pase a octavos. Podrán ser primeros de grupo si Paraguay ayuda el viernes.

Llegaron a esta posición gracias a dos grandes actuaciones que han elevado las expectativas del fútbol estadounidense en un Mundial. El público les apoyó el viernes y ese respaldo crecerá si mantienen este nivel en el gran escenario.

GOAL valora a los jugadores de la selección estadounidense de Seattle...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Matt Freese (6/10):

    Tuvo que intervenir pronto para calmar los nervios. Después, todo fue dominio de la selección estadounidense.

    Antonee Robinson (6/10):

    Muy activo por la izquierda, aunque vio una amarilla innecesaria en la segunda parte.

    Tim Ream (7/10):

    Ganó muchos balones aéreos e hizo lo que siempre hace a la hora de pasar el balón. Totalmente sólido.

    Chris Richards (7/10):

    Sufrió un susto inicial, pero se asentó y ayudó a neutralizar una jugada en la segunda parte cuando Australia se escapó. Lideró a Estados Unidos en toques, lo que contribuyó a la victoria y al control de la posesión.

    Alex Freeman (8/10):

    Marcó un golazo que valió la espera y, más allá de ese cabezazo, se mostró sólido ante la fuerza de Australia.

    Sergino Dest (7/10):

    Volvió a jugar al «streetball» sobre el terreno de juego. Cuando Dest juega con confianza, es un auténtico placer verlo. El viernes, Australia tuvo un asiento en primera fila para disfrutarlo.

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Tyler Adams (8/10):

    Se situó entre los centrales con balón y los protegió sin él. Realizó un bloqueo clave al final que evitó el gol de Australia.

    Weston McKennie (8/10):

    Impresionante: Australia no supo cómo detenerlo con balón y su presión neutralizó el juego rival. Partido de alto nivel.

    Malik Tillman (7/10):

    Protegió el balón con determinación en la jugada previa al gol de Freeman y aportó varios detalles positivos.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Folarin Balogun (7/10):

    Excelente en el primer gol de Estados Unidos: aprovechó su velocidad para dejar atrás a la defensa australiana. Repitió la acción varias veces, pero la fortuna le negó el gol a pesar de su esfuerzo.

    Ricardo Pepi (6/10):

    Cumplió su tarea sin brillar. Ante los tres gigantes defensas australianos, Pepi generó inquietud y, aunque no fue decisivo, mantuvo ocupados a los Socceroos.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Sebastián Berhalter (6/10):

    Sustituyó a Pepi para aportar a Estados Unidos ese plus de energía en el centro del campo. Al final, no hizo falta que aportara mucho más.

    Auston Trusty (6/10):

    No extrañó que Pochettino recurriera al corpulento defensa del Celtic en los últimos minutos, con Australia presionando en busca del gol.

    Joe Scally (6/10):

    Otro cambio defensivo en los últimos compases para mantener a raya a Australia.

    Gio Reyna (N/A):

    Ingresó con pocos segundos por jugarse.

    Haji Wright (N/A):

    Lo mismo que el anterior, aunque logró disparar a puerta.

    Mauricio Pochettino (7/10):

    Se vio obligado a tomar una decisión importante ante la ausencia de Pulisic, y acertó. Estados Unidos dominó, mantuvo a raya a Australia y sumó tres puntos. Quizá esperó demasiado para hacer cambios, lo que hizo que la segunda parte fuera floja y el equipo recibiera algunas tarjetas amarillas innecesarias.

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