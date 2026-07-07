SEATTLE — La selección masculina de fútbol de Estados Unidos no se derrumbó de golpe en el Mundial, sino poco a poco. El lunes en Seattle se desvaneció un desempeño que hasta entonces parecía sólido.

La derrota 4-1 ante Bélgica en octavos de final nada tuvo que ver con los cuatro partidos previos: de implacable, la selección pasó a verse desbordada. Antes rebosaban energía; ahora parecían apagados. Antes jugaron sin errores; esta vez los cometieron en todas partes.

El primero llegó pronto: tras un mal despeje de Alex Freeman, los defensas estadounidenses dejaron que el balón rebotara en su área. Nicolas Raskin lo aprovechó y asistió a Charles De Ketelaere, que a los nueve minutos solo tuvo que empujarlo a la red. Fue demasiado fácil. Para Bélgica, las cosas irían a mejor.

Apenas unos segundos después de que Estados Unidos empatara con un tiro libre de Malik Tillman en el 31, De Ketelaere volvió a aparecer por el otro lado, saltando por encima de Tim Ream para rematar de cabeza y devolver la ventaja a Bélgica. Tras el descanso, pese a la reacción estadounidense, Bélgica sentenció con un error garrafal de Matt Freese que dejó a Hans Vanaken ante la portería vacía. El remate de Romelu Lukaku en el descuento fue la guinda: 4-1.

Todo salió mal para Estados Unidos. El rendimiento fue mediocre pese al apoyo del público de Seattle. Christian Pulisic se entregó —a veces con demasiado ímpetu—, pero estuvo lejos de su mejor nivel antes de que una lesión acabara con su participación. Sergino Dest firmó su peor partido del torneo, y la defensa y el portero Matt Freese, señalados desde hacía tiempo como puntos débiles, dieron munición a los críticos. Los suplentes aportaron poco, aunque varios no entraron hasta que los errores ya habían sentenciado el partido.

Para Estados Unidos fue un escenario de pesadilla: tras ganarse el cariño del público y pasar 24 horas como el villano del Mundial, todo se derrumbó. En las próximas horas llegarán explicaciones y debates. Este día, sin embargo, lo único que importaba era el resultado. No fue lo suficientemente bueno y, en consecuencia, se podría argumentar que este Mundial tampoco lo fue. A pesar de todo lo que este equipo demostró en la fase de grupos y en la ronda de 32, volvió a desmoronarse en octavos de final de la forma habitual: un rival europeo de primer nivel, un gol cruel y una gran diferencia de nivel.

¿Duro? Sí, pero el lunes recordó que los Mundiales son duros, implacables y, en este caso, se desmoronan de golpe o poco a poco, con demasiados momentos de dolor.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección estadounidense que jugaron en Seattle...