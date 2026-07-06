Valoraciones de los jugadores de Inglaterra vs. México: ¡Jude Bellingham, qué maravilla! Con diez hombres, los Tres Leones callan el Azteca gracias a Jordan Pickford, Harry Kane y otros en un partido épico del Mundial

Tras una hora de retraso por tormentas cerca del Estadio Azteca, México empezó fuerte y Pickford salvó un cabezazo de Jiménez.

Inglaterra se fue metiendo en el partido y se adelantó en el 36: Saka centró al segundo palo y Bellingham cabeceó a la red. Solo 98 segundos después, el mismo Bellingham empujó al fondo tras pase de Kane.

Antes del descanso, Quíñones recortó distancias con un potente remate tras un córner mal despejado. Jiménez tuvo dos ocasiones para empatar: primero disparó fuera y luego obligó a una gran parada de Pickford.

En la segunda parte Bellingham rozó el ‘hat-trick’ al desviar al poste una volea de O’Reilly. Pero Quansah fue expulsado tras una entrada sobre Gallardo revisada por el VAR.

Los Tres Leones ampliaron la ventaja tras una falta de Rangel sobre Gordon que Kane transformó en penalti. La alegría duró poco: Kane cometió falta y Jiménez anotó su propio penalti.

A partir de ahí, Inglaterra resistió el empuje local y, con Pickford firme, selló el pase a la eliminatoria contra Noruega el sábado en Miami.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Ciudad de México...