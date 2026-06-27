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England Panama ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Valoraciones de los jugadores de Inglaterra frente a Panamá: ¡Jude Bellingham, mereces un aplauso! Un magnífico centrocampista lideró a unos «Tres Leones» apagados y les aseguró el primer puesto en el grupo del Mundial

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Inglaterra
J. Bellingham
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Panamá vs Inglaterra

Jude Bellingham lideró a Inglaterra al primer lugar del Grupo L del Mundial 2026 con un 2-0 sobre Panamá el sábado. El centrocampista abrió el marcador poco después de la hora y luego asistió a Harry Kane, en un partido en el que el equipo de Thomas Tuchel mostró poca brillantez pese al triunfo.

Inglaterra hizo cinco cambios tras su empate con Ghana. Marcus Rashford, uno de los debutantes, obligó a Orlando Mosquera a desviar un disparo raso desde el borde del área.

Sin embargo, los Tres Leones no aprovecharon la ocasión y, poco después del descanso, Jordan Pickford tuvo que intervenir tras un desmarque de José Luis Rodríguez.

Antes del descanso, Rashford cabeceó alto y luego lanzó un libre directo ligeramente desviado. En la reanudación, entró por la izquierda y su disparo se marchó al lateral de la red.

Kane obligó a Mosquera a intervenir poco después, y el dominio inglés se concretó cuando Bellingham voleó al primer palo tras un córner de Saka. Cinco minutos después, el madridista asistió a Kane, quien cabeceó a bocajarro y se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en Mundiales.

El equipo de Tuchel viajará el miércoles a Atlanta para su partido de la ronda de 32, con la meta de acabar con 60 años de frustración en Norteamérica.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Nueva Jersey...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (6/10):

    Realizó una buena parada ante Rodríguez en la primera parte. Su distribución no fue precisa en algunos momentos, pero se repuso bien.

    Jarell Quansah (5/10):

    Entró por el lesionado James, pero no aportó su mismo peligro ofensivo y, a su vez, se lesionó poco después de la hora de juego.

    Ezri Konsa (4/10):

    Regaló a Panamá una ocasión a los primeros segundos y tardó en recuperar la compostura. Actuación muy irregular del jugador del Aston Villa.

    Marc Guehi (6/10):

    Sin duda, el más seguro de la pareja de centrales de Inglaterra. Sorprende que no fuera titular en el primer partido.

    Nico O’Reilly (6/10):

    A veces dejó demasiado espacio a sus espaldas, pero mostró calidad con el balón. Excelente pase en profundidad a Bellingham en la jugada previa al segundo gol.

    • Anuncios
  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Elliot Anderson (4/10):

    A veces se vio desbordado sin Rice al lado y perdió el balón más de lo deseado. Sus lanzamientos a balón parado tampoco fueron acertados. Aunque, para ser justos, quizá tenía otras 116 millones de cosas en la cabeza...

    Jude Bellingham (9/10):

    Jugó más retrasado, tocó más balón y fue el más peligroso de Inglaterra. Realizó varias internadas y asistió en el segundo tras abrir él el marcador con un remate inteligente.

    Morgan Rogers (4/10):

    Tuvo un par de buenos toques de espaldas a la portería, pero le costó meterse en el juego. Sin espacio para penetrar la defensa de Panamá desde su posición de número 10.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (5/10):

    Realizó un par de regates prometedores, pero le costó crear ocasiones destacadas mientras se recupera para alcanzar su mejor forma física. Su último toque fue el centro que propició el gol de Bellingham, tras lo cual fue sustituido inmediatamente.

    Harry Kane (6/10):

    Inactivo en la primera parte, mejoró tras el descanso, forzó una parada de Mosquera y marcó su primer gol con un bonito cabezazo.

    Marcus Rashford (6/10):

    Fue el más peligroso de Inglaterra en la primera hora y amenazó con sus regates directos, aunque su último pase al área no fue preciso.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Suplentes y entrenador

    Djed Spence (6/10):

    Salió al campo en sustitución del lesionado Quansah y se mostró bastante fiable.

    Noni Madueke (6/10):

    Entró por Saka, mostró calidad y rozó el gol en el final.

    Eberechi Eze (5/10):

    Le costó destacar tras sustituir a Bellingham tras la segunda pausa para hidratarse.

    Jordan Henderson (sin puntuación):

    Se convirtió en el primer inglés en jugar siete grandes torneos al reemplazar a Anderson al final.

    Ollie Watkins (N/A):

    Le dio a Kane unos minutos de descanso al final del partido.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Sin Rice, su equipo sufrió contraataques y careció de chispa ofensiva, más allá de Bellingham. Se salvó gracias a la brillantez de su centrocampista.

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