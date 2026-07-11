Inglaterra dominó la primera parte, pero le costó crear ocasiones bajo el calor de Florida. Lo pagó caro cuando un centro de Andreas Schjelderup desde la izquierda superó a Jordan Pickford y entró tras rebotar en el poste.

El equipo de Thomas Tuchel lució desorientado y Alexander Sorloth y Martin Odegaard fallaron ocasiones para ampliar la ventaja noruega. Sin embargo, Inglaterra empató en el descuento de la primera parte: Bellingham recibió un pase de Anthony Gordon, entró al área y disparó raso al ángulo inferior.

Harry Kane y Torbjorn Heggem vieron anulados sus goles tras el descanso, y un cabezazo de Kristoffer Ajer golpeó el travesaño, en una fase en la que Noruega amenazaba a balón parado. Ninguno marcó el segundo en los 90 minutos.

En la prórroga, Inglaterra se adelantó a los tres minutos: Nyland no retuvo un disparo de Rogers y Bellingham aprovechó el rebote. Spence pidió penalti poco después, pero el VAR lo anuló.

Al inicio del segundo tiempo extra, Spence y Saka exigieron a Nyland, pero Inglaterra se replegó y resistió para avanzar a semifinales.

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