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Richard Martin

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Valoraciones de los jugadores de Inglaterra contra Uruguay: ¡El regreso lleno de altibajos de Ben White! La estrella del Arsenal pasa de villano a héroe y de nuevo a villano, mientras Cole Palmer eclipsa a Phil Foden en las pruebas para el Mundial

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Ben White vivió todo tipo de emociones al convertirse inesperadamente en el protagonista del poco emocionante empate a 1-1 de Inglaterra contra Uruguay. El lateral fue abucheado por su propia afición cuando saltó al campo y de nuevo tras dar ventaja a los Tres Leones a la salida de un córner. Posteriormente, fue objeto de nuevas críticas cuando una entrada imprudente provocó un penalti que Federico Valverde transformó en el tiempo de descuento para empatar el partido.

Uruguay era el rival más difícil, al menos sobre el papel, al que se ha enfrentado Inglaterra bajo la dirección de Tuchel después de Senegal. Pero el partido pareció perder importancia cuando Tuchel alineó a jugadores que se encuentran al margen de su once inicial, e incluso de su plantilla, para el encuentro, tras haber convocado a 35 jugadores para los dos amistosos. Con Harry Kane, Declan Rice y compañía fuera de esta convocatoria y sin formar parte siquiera de la plantilla, Marcus Rashford y Phil Foden fueron los nombres más destacados, mientras que Harry Maguire y Jordan Henderson fueron los más veteranos. 

No tardó mucho en desvanecerse el entusiasmo de los aficionados ingleses por el partido, ya que los aviones de papel —símbolo de un partido aburrido en Wembley— surcaron el aire durante una interrupción del juego, cuando el uruguayo Joaquín Piquerez recibió asistencia médica tras un mal encuentro con Noni Madueke. Ambos jugadores tuvieron que abandonar el terreno de juego lesionados.

Rashford fue el jugador más destacado de Inglaterra en una primera parte muy olvidable, pero Cole Palmer elevó aún más el nivel del equipo local al salir al campo y fue a partir de su córner cuando White adelantó a los Tres Leones. Pero este fue un partido que Inglaterra apenas mereció ganar y pareció apropiado que un partido feo del equipo de Tuchel tuviera un final feo, ya que Valverde, del Real Madrid, transformó el penalti tras la falta de White.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Wembley...

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Portero y defensa

    James Trafford (6/10):

    Un debut tranquilo con Inglaterra hasta que se enfrentó al penalti. Antes de eso, sus únicas tareas consistían en salir a por los centros y despejar o atrapar el balón, ya que disfrutó de una actuación más tranquila —aunque menos memorable— en Wembley en comparación con la final de la Carabao Cup del domingo.

    Tino Livramento (6/10):

    Defendió con solidez, pero no mostró gran parte del dinamismo ofensivo por el que es conocido.

    Fikayo Tomori (5/10):

    No desprendió precisamente confianza. Un cabezazo descuidado le abrió el camino a Agustín Canobbio hacia la portería y perdió el balón en varias ocasiones.

    Harry Maguire (6/10):

    Defendió con confianza y llevó el balón hacia adelante con garbo. Un regreso muy bienvenido tras 18 meses alejado de la selección, y llevar el brazalete de capitán cuando Henderson se retiró del terreno de juego debió de sentarle bien.

    Djed Spence (5/10):

    Apoyó a Rashford en el ataque, aunque parecía limitado al jugar por la izquierda y perdió el balón en una posición peligrosa.

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  • Phil Foden England UruguayGetty

    Centro del campo

    James Garner (6/10):

    Un debut impresionante, que dio mucho que pensar a Uruguay con sus lanzamientos a balón parado y su buen juego de enlace.

    Jordan Henderson (6/10):

    Hizo un gran trabajo en la primera parte, por lo que resultó un poco desconcertante verlo sustituido en el descanso por Adam Wharton.

    Phil Foden (6/10):

    Otra actuación decepcionante con su selección, sobre todo teniendo en cuenta que se le dio libertad de movimiento. Sufrió una dura entrada de Ronald Araujo, pero, curiosamente, tuvo su mejor momento del partido unos minutos después, con un disparo raso a puerta, aunque fue sustituido poco después.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (6/10):

    Realizó un par de buenas jugadas por la derecha, pero su noche terminó pronto después de que Rodrigo Aguirre le entrara con dureza en la primera parte.

    Dominic Solanke (6/10)

    Trabajó duro, pero apenas creó peligro, ya que no supo aprovechar un tiro libre lanzado rápidamente y no logró poner en aprietos a Fernando Muslera con ninguno de sus dos disparos a puerta.

    Marcus Rashford (7/10):

    Lo único que hizo que la primera parte mereciera la pena ver fueron sus carreras por la banda izquierda, incluida una en la que dejó atrás a varios defensas.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jarrod Bowen (6/10):

    Persistente, aunque no especialmente peligroso.

    Adam Wharton (6/10):

    Elevó el nivel de juego de Inglaterra gracias a sus pases ambiciosos.

    Cole Palmer (7/10):

    Aportó más dinamismo y lanzó el córner que dio lugar al gol.

    Dominic Calvert-Lewin (5/10):

    Debería haberlo hecho mucho mejor con su remate de cabeza sin oposición.

    Harvey Barnes (6/10):

    Un paso atrás respecto a Rashford en la banda izquierda.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Debutó con Inglaterra tras 18 meses de ausencia.

    Ben White (6/10):

    Su gol a puerta vacía quedó empañado por su torpe entrada sobre Vinas.

    Lewis Hall (N/A):

    No tuvo mucho tiempo para marcar la diferencia como lateral izquierdo.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Una oportunidad perdida ante uno de los mejores equipos a los que se ha enfrentado, ya que experimentó demasiado. Inglaterra estuvo completamente descoordinada.

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