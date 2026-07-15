Valoraciones de los jugadores de Inglaterra ante Argentina: ¡El título no vuelve a casa... otra vez! Thomas Tuchel y los Tres Leones pagan caro su táctica defensiva, mientras que Harry Kane y compañía vuelven a quedarse cortos en el Mundial

La conservadora táctica del técnico alemán, que contribuyó a una de las peores primeras partes de un Mundial, terminó perjudicando a Inglaterra. Tuchel, con poca iniciativa, reemplazó a Gordon por Ezri Konsa y luego ingresaron Dan Burn y Nico O'Reilly en un intento por cerrar el partido.

La presión argentina dio resultado cuando Enzo Fernández marcó desde fuera del área, poco después de que Alexis Mac Allister estrellara un cabezazo en el poste. En el descuento, Mac Allister volvió a acertar el travesaño, pero los campeones siguieron atacando y, segundos después, Lionel Messi centró al área y el suplente Lautaro Martínez cabeceó a la red.

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