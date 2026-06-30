Ismael Saibari marcó el penalti decisivo que clasificó a los Leones del Atlas y eliminó a la Oranje de un decepcionante Mundial.

Durante largos tramos del partido, los holandeses fueron inferiores. Marruecos dominó la posesión, superó la defensa de los Países Bajos y creó ocasiones para ganar mucho antes de los penaltis. Azzedine Ounahi falló la más clara de la primera parte, mientras que Bart Verbruggen realizó dos excelentes paradas consecutivas para mantener el marcador a cero.

La mejor acción defensiva de los Países Bajos llegó en el 60’: Achraf Hakimi se marchó tras un error holandés y se plantó solo, pero Micky van de Ven recuperó el terreno y le arrebató la ocasión antes de que el capitán marroquí disparara.

Tras la pausa de hidratación, el equipo de Koeman se serenó: Summerville presionó, Gakpo recogió el rebote y batió a Bounou para adelantar a los Países Bajos.

A partir de ahí, sin embargo, los holandeses se expusieron a la presión. Virgil van Dijk realizó una intervención crucial para frustrar a Saibari en el minuto 80 y, durante un rato, pareció que los Países Bajos podrían llevarse una fea victoria en la eliminatoria a pesar de haber sido superados durante gran parte de la noche.

Sin embargo, Diop cabeceó el empate en el descuento. En la prórroga, Rahimi falló una ocasión clara y Verbruggen volvió a salvar a los suyos con otra gran parada.

El portero lo había dado todo, pero la lotería de los penaltis llegó. Koopmeiners acertó, pero Kluivert y Timber fallaron. Bounou detuvo el tiro de Summerville y, tras 120 minutos, Saibari marcó el decisivo.

Para Marruecos fue otra victoria histórica en los penaltis ante una potencia europea; para los Países Bajos, un colapso que plantea dudas sobre el planteamiento de Koeman y sus cambios.

GOAL valora la actuación de los Países Bajos en el Estadio de Monterrey.