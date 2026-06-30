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Valoraciones de los jugadores de Holanda frente a Marruecos: Ismael Saibari sentencia la eliminación de Holanda en los penaltis, y la táctica conservadora de Ronald Koeman le explota en contra en la derrota mundialista

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Holanda
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Holanda vs Marruecos

Países Bajos quedó eliminado de forma brutal. El equipo de Ronald Koeman parecía salvar el partido tras el gol de Cody Gakpo en el 72’, pero Issa Diop forzó la prórroga con un cabezazo en el descuento y Marruecos ganó 3-2 en los penaltis tras el 1-1 final.

Ismael Saibari marcó el penalti decisivo que eliminó a la Oranje y clasificó a los Leones del Atlas.

Durante largos tramos del partido, los holandeses fueron inferiores. Marruecos dominó la posesión, superó la defensa de los Países Bajos y creó ocasiones para ganar mucho antes de los penaltis. Azzedine Ounahi falló la más clara de la primera parte, mientras que Bart Verbruggen realizó dos excelentes paradas consecutivas para mantener el marcador a cero.

La mejor acción defensiva de los Países Bajos llegó en el 60’: Achraf Hakimi se marchó tras un error holandés y se plantó solo ante la portería, pero Micky van de Ven recuperó el terreno y le arrebató la ocasión antes de que el capitán marroquí pudiera disparar.

Tras la pausa de hidratación, el equipo de Koeman se serenó: Summerville presionó, Gakpo aprovechó un rebote y batió a Bounou para adelantar a los Países Bajos.

A partir de ahí, sin embargo, los holandeses se expusieron a la presión. Virgil van Dijk realizó una intervención crucial para frustrar a Saibari en el minuto 80 y, durante un rato, pareció que los Países Bajos podrían llevarse una fea victoria en la eliminatoria a pesar de haber sido superados durante gran parte de la noche.

Sin embargo, Diop cabeceó el empate en el descuento. En la prórroga, Rahimi falló una ocasión clara y Verbruggen volvió a salvar a los suyos con otra gran parada.

El portero había hecho casi todo lo que podía, pero la tanda de penaltis puso a prueba los nervios de los Países Bajos. Teun Koopmeiners abrió con acierto, pero Justin Kluivert y Quinten Timber fallaron, mientras que Bounou detuvo el lanzamiento de Summerville. Saibari, tras 120 minutos de batalla, transformó el penalti decisivo.

Para Marruecos fue otra victoria histórica en los penaltis ante una potencia europea; para los Países Bajos, un colapso que plantea dudas sobre el planteamiento de Koeman y sus cambios.

GOAL valora la actuación de los Países Bajos en el Estadio de Monterrey.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Bart Verbruggen (8/10):
    Mantuvo a Holanda en pie. Hizo dos grandes paradas en la primera parte, contuvo a Marruecos en varias acciones peligrosas y detuvo un disparo a bocajarro a Rahimi en la prórroga. Le pesará el gol de Diop, pero sin él Holanda no habría llegado a los penaltis.

    Micky van de Ven (6/10):
    Salvó a los Países Bajos al evitar el remate de Hakimi, pero sufrió con el balón y aportó poco en ataque antes de ser sustituido.

    Nathan Aké (6/10):
    Correcto con el balón, pero sin peso defensivo; Marruecos se coló con frecuencia. Koeman lo cambió en el 71’ buscando otro dibujo.

    Virgil van Dijk (7/10):
    No fue su mejor partido, pero salvó una ocasión de Saibari en el 80’. El empate final le pesará, pues los Países Bajos ya no recuperaron el control.

    Jan Paul van Hecke (8/10):
    El defensa más eficaz de los Países Bajos. Se mostró activo con el balón, lanzó varios pases al último tercio y aportó en defensa cuando Marruecos presionó.

    Denzel Dumfries (6/10):
    Se proyectó con frecuencia por la derecha, pero le faltó precisión en el último pase y sufrió ante los extremos marroquíes, que encontraron espacios a su espalda.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Frenkie de Jong (7/10):
    Pases precisos y ordenados, y ayudó en defensa, pero Holanda necesitaba más control ante un Marruecos que dominó gran parte del partido. No creó ocasiones ni asentó al equipo por largos tramos.

    Ryan Gravenberch (6/10):
    Apareció en el área y rozó el gol, pero pasó demasiado desapercibido. Le costó imponerse en el centro del campo y no aportó suficiente defensa para frenar a Marruecos.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Ataque

    Cody Gakpo (7/10):
    Poco participativo hasta el descanso, con Marruecos controlando su espacio. Aun así, aprovechó su oportunidad y marcó con calma en el contraataque.

    Brian Brobbey (6/10):
    Presionó y aportó presencia física, pero apenas inquietó al portero y fue reemplazado en el 71’.

    Crysencio Summerville (7/10):
    Fue el más incisivo de los Países Bajos. Su presión generó el gol de Gakpo y mantuvo un ritmo alto todo el partido, aunque su fallo en la tanda de penaltis empaña su buen trabajo.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Suplentes y entrenador

    Wout Weghorst (5/10):
    Aportó altura y fue referencia en balón parado, pero sin influir en ataque.

    Jorrel Hato (6/10):
    Entró para ayudar en defensa y cumplió, pero sin gran influencia, pues Marruecos siguió presionando.

    Quinten Timber (5/10):
    Aportó energía y ganó duelos tras su entrada, pero su fallo en el penalti fue decisivo y quedará como imagen del colapso holandés.

    Marten de Roon (5/10):
    Entró en la prórroga y aportó frescura, pero sin cambiar el partido.

    Justin Kluivert (4/10):
    Entró en el 117 pensando en los penaltis, pero falló desde los once metros.

    Ronald Koeman (4/10):
    Holanda fue inferior casi todo el partido y nunca se sintió cómoda. La pausa de hidratación ayudó a recomponerse y el gol de Gakpo les dio una breve ventaja, pero Koeman tardó en reaccionar y acabó viendo cómo su equipo se complicaba. Con el talento que tiene, la actuación fue pobre y la eliminación muy decepcionante.