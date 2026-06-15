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Netherlands Japan ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de Holanda frente a Japón: Crysencio Summerville firma un momento de magia, pero la selección holandesa, poco inspirada, encaja en los últimos minutos y empata en su debut mundialista

Player ratings
Holanda
C. Summerville
World Cup
FEATURES
Holanda vs Japan

Países Bajos encajó un gol en los últimos minutos y empató 2-2 contra Japón en su debut en el Mundial 2026. Los tantos de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville en la segunda parte parecían dar la victoria a la Oranje, pero Japón remontó en ambas ocasiones en el arranque del Grupo F en Dallas.

Tras una gran segunda vuelta con la Roma, Donyell Malen casi abrió el marcador en el minuto 3 con un giro y disparo que Zion Suzuki desvió por encima del larguero. Fue la ocasión más clara de una primera parte con pocas oportunidades, pues ambos equipos cuidaron la posesión sin arriesgar.

Sin embargo, poco después del descanso, Van Dijk cabeceó un centro de Gravenberch desde la derecha y abrió el marcador. La ventaja holandesa duró apenas siete minutos: Nakamura entró desde la derecha y, tras un desvío en Van Hecke, batió a Verbruggen.

Poco después, el extremo del West Ham, Summerville, controló en la esquina del área, se adentró con la izquierda y soltó un disparo raso que, tras tocar el poste, superó a Suzuki. Take Kubo respondió con un potente lanzamiento desde lejos que rozó el travesaño.

Cody Gakpo obligó a Suzuki a despejar con los pies, pero, ante la creciente presión japonesa, Holanda no aguantó: en el 89’, un cabezazo de Koki Ogawa, desviado por Daichi Kamada, se coló por la escuadra.

GOAL puntúa a los jugadores de Holanda en Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH11-NED-JPNAFP

    Portero y defensa

    Bart Verbruggen (5/10):

    Un desvío le impidió detener el gol de Nakamura, aunque debería haber hecho más en el segundo tanto, pese al rebote en Kamada.

    Denzel Dumfries (5/10):

    La organización de Japón y la poca audacia de Países Bajos limitaron su potencial ofensivo desde la derecha.

    Jan Paul van Hecke (6/10):

    Sólido central del Brighton, desafortunado al desviar el disparo de Nakamura hacia la esquina inferior.

    Virgil van Dijk (7/10):

    A pesar de un par de pases imprecisos, mostró su habitual serenidad y abrió el marcador con un cabezazo preciso.

    Micky van de Ven (5/10):

    Aprovechó su velocidad para recuperar el balón en un par de ocasiones, pero no parece cómodo en el lateral.

    • Anuncios
  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Noche irregular: dos asistencias, incluido un centro perfecto para el gol de Van Dijk, pero se esforzó poco en la marca sobre Nakamura y se le escapó el partido por momentos.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Organizó el juego en el centro del campo, aunque sin mucho dinamismo.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Destacó en algunos lanzamientos a balón parado en la primera parte, pero aportó poco en lo demás.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Crysencio Summerville (7/10):

    Rápido en espacios reducidos, envió dos centros bajos peligrosos sin éxito. Luego puso a Holanda por delante con un buen remate.

    Donyell Malen (6/10):

    Suzuki le negó el gol de forma brillante al principio y fue la mayor amenaza goleadora de los holandeses durante la primera parte. Se desvaneció tras el descanso antes de ser sustituido por Depay.

    Cody Gakpo (5/10):

    Rechazó con frecuencia regatear a su marcador y recicló el balón hacia atrás. Obligó a Suzuki a realizar una parada en la segunda parte.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Memphis Depay (5/10):

    Le costó entrar en el partido tras sustituir a Malen tras la pausa para hidratarse.

    Teun Koopmeiners (5/10):

    No logró controlar el balón ni imponer su juego desde el centro del campo.

    Quinten Timber (5/10):

    Sustituyó a Reijnders, pero no aportó mucho en el centro del campo.

    Nathan Ake (N/A):

    Ingresó en los últimos 10 minutos para reforzar la defensa.

    Brian Brobbey (N/A):

    Sustituyó a Gakpo en los últimos compases.

    Ronald Koeman (4/10):

    Su equipo mostró poca audacia en la primera parte; aunque mejoró tras el descanso, los cambios conservadores y los errores defensivos le costaron caro. Debe dar más en los partidos restantes de la fase de grupos.

World Cup
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