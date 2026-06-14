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Valoraciones de los jugadores de Escocia frente a Haití: John McGinn lideró y la «Tartan Army» evitó un susto, logrando una victoria clave en su regreso al Mundial tras 28 años

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Escocia
J. McGinn
World Cup
FEATURES
Haití vs Escocia

Escocia llevaba 28 años esperando este momento; Haití, cinco décadas. En un duelo de vuelta al Mundial, John McGinn aprovechó un rebote y marcó el único gol, dando a la «Tartan Army» una victoria 1-0 en el Boston Stadium, su primera en el torneo desde Italia ’90.

Las pausas para hidratarse son habituales en los Mundiales, pero bajo el calor húmedo del verano norteamericano se vuelven aún más necesarias. Son un respiro para recomponerse. Escocia lo necesitaba.

Haití, de regreso al Mundial tras 1974, salió con fuerza y lanzó rápidos contraataques en los primeros 25 minutos, enviando a cinco o seis jugadores al ataque en cada oleada. Escocia tuvo más posesión, pero sufrió presión. Les Grenadiers encontraron espacios y realizaron peligrosas incursiones en el área, aunque no convirtieron su amenaza inicial en gol.

Llegó el descanso. Escocia salió más incisiva —inspirada por el seleccionador Steve Clarke— y pronto tuvo la suerte que necesitaba, solo dos minutos después.

En un contraataque, Che Adams controló un pase largo fuera del área, cedió a Ben Gannon-Doak y, tras recuperar el balón, disparó a Johny Placide. El portero haitiano detuvo el tiro, pero el rebote quedó servido para que John McGinn lo elevara por encima y marcara el gol de la victoria.

Escocia golpeó primero, pero Haití no se rindió. El conjunto de Sébastien Migné siguió insistiendo y encontró espacios por las bandas, pero le faltó el último pase para poner a prueba a Angus Gunn. Su ocasión más clara llegó en el 84’, cuando un cabezazo de Frantzdy Pierrot a la salida de un córner se marchó rozando el poste izquierdo. Además, podrían reclamar que Kenny McLean evitó la roja por una entrada con los tacos por delante en el descuento.

Aun así, Escocia se salvó. No fue un partido cómodo, pero los escoceses sumaron tres puntos clave en el Boston Stadium antes de medirse a Brasil y Marruecos en sus dos próximos duelos de grupo.

GOAL puntúa a los jugadores de Escocia en Boston...

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Angus Gunn (6/10):
    Poco exigido, mostró seguridad con el balón cuando Escocia construía desde atrás.

    Aaron Hickey (7/10):
    Sufrió con la velocidad de Haití por las bandas, aunque la falta de puntería rival evitó que lo castigaran. Realizó algunas paradas clave al final, pero aportó poco en ataque.

    Grant Hanley (6/10):
    Lideró a Escocia con nueve acciones defensivas y mostró solidez durante todo el partido. El veterano del Hibernian ofreció a Clarke una presencia fiable en la zaga.

    Jack Hendry (6/10):
    Sin grandes números, contuvo a Wilson Isidor. Sólido y sin adornos.

    Andrew Robertson (6/10):
    Al igual que Hickey, el exdefensa del Liverpool, ahora en el Tottenham, sufrió con la velocidad haitiana, pero respondió cuando más importaba al final del partido.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Ben Gannon-Doak (7/10):
    Trabajó duro, aunque falló en el último tercio. Escocia espera más de él en ataque, pero su esfuerzo defensivo y su asistencia en el gol fueron clave.

    Scott McTominay (6/10):
    Su irregularidad en el Manchester United a menudo ensombrece su ascenso en el Nápoles, pero en el Mundial mostró calidad desde el inicio. Dominó la primera parte, fue la mayor amenaza de Escocia y solo la suerte evitó que marcara. Tras el descanso se apagó, pero sus primeros 45 minutos dieron control y peligro a su equipo.

    Lewis Ferguson (7/10):
    Pocas veces falló y peleó bien en el medio, aunque a veces le costó seguir el ritmo de Haití en las transiciones. Actuación serena y útil en un partido difícil.

    John McGinn (8/10):
    Le llaman «Super John McGinn» por algo. El balón le llegó por suerte, pero su remate, elevado con calma sobre Placide, fue pura clase y dio el gol decisivo.

  • FBL-WC-2026-MATCH05-HAI-SCOAFP

    Ataque

    Lawrence Shankland (7/10):
    Poco participativo con el balón, trabajó incansablemente sin él. Presionó con determinación y ayudó a Escocia a frenar el ímpetu ofensivo de Haití.

    Che Adams (5/10):
    Casi invisible, pero firmó el pase decisivo antes del gol de Escocia.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Nathan Patterson (6/10):

    Salió al campo tras la tarjeta amarilla a Hickey. Fue eficaz, pero por los pelos.

    Ryan Christie (6/10):

    Ingresó para aportar en ataque, pero sin éxito.

    Lyndon Dykes (5/10):

    Se limitó a correr y no aportó nada.

    Findlay Curtis (NA):

    No tuvo tiempo suficiente para marcar la diferencia

    Kenny McLean (N/A):

    Tuvo suerte de salir con solo una tarjeta amarilla; por lo demás, tuvo poca participación.

    Steve Clarke (7/10):

    No fue bonito, pero hay que reconocerle el mérito de mantener al equipo sereno todo el partido. Se doblaron, pero no se rompieron. Tuvieron algo de suerte, algo normal en un Mundial. Ojalá sigan así, porque el calendario que les queda es brutal.

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